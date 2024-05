X-Men 97: qué ocurre en la temporada 2 y cuándo sale

X-Men ’97 terminó su primera temporada en Disney+ con un espectáculo para el reino animado de Marvel Studios. Alianzas son rotas, enemistades resueltas y ‘cliffhangers’ desatados. A través de 10 episodios, X-Men ’97 intentó condensar años de cómics a toda velocidad y preparar el camino para una ruta alterna en la temporada 2. Afortunadamente no tendremos que esperar 27 años para saber qué ocurre en la temporada 2 de X-Men ’97. Las semillas están plantadas y…

‘Spoilers’ de ‘La tolerancia es igual a extinción – Parte 3’, el final de temporada de X-Men ’97

No solo la segunda temporada de X-Men ’97 recibió luz verde en 2022 y su producción está cerca de concluir. Una temporada 3 también está en camino, además de la integración de los mutantes al UCM en Deadpool & Wolverine, así que es una época perfecta para los seguidores de los X-Men. Vale recordar que el universo animado de X-Men ’97 –y en su defecto Spider-Man: The Animated Series— no está conectado con el cinematográfico. Aparte del multiverso.

Apocalipsis, ahora

Al final del episodio 10 de X-Men ’97, el equipo de los X-Men quedan separados no por divisiones morales sino por el tiempo. Tras la destrucción del Asteroide M, un portal espaciotemporal envió a unos mutantes al antiguo Egipto, a otros al distante futuro cerca de dos mil años después. En el presente, Bishop sorprende a Forge y le comenta que algo o alguien arrastró a sus amigos a través del tiempo. Hasta entonces, todos ellos eran dados por desaparecidos o presuntamente muertos.

La temporada 2 de X-Men ’97 narrará estas tres épocas con el respectivo grupo de mutantes estancados allí. Todas estas tramas dirigen a una sola entidad: Apocalypse. En el pasado egipcio, Rogue, Nightcrawler, Bestia, Charles Xavier y Magneto conocen a un joven En Sabah Nur, quien en el futuro se convierte en Apocalypse. Este mutante de alto nivel busca reclamar su dominio sobre la humanidad y sobre otros mutantes.

En la escena a mitad de créditos del final de temporada de X-Men ’97, volvemos al presente en las ruinas de Genosha –la nación mutante–, donde el estimado Gambito perdió la vida. Apocalypse aparece en pantalla y toma una de las cartas quemadas de Gambito, «tanto dolor, mis niños. Tanta muerte«. El guiño más evidente es que Apocalypse planee atacar a la humanidad una vez más por lo ocurrido en Genosha, reensamblando sus cuatro jinetes del apocalipsis y muy probablemente con Gambito como el jinete de la Muerte.

Futuro imperfecto

En el año 3960, Cíclope y Jean se encuentran convenientemente con un adolescente Nathan (Cable), hijo de Scott y Madelyne (clon de Jean). Este hace parte del Clan Askani, un grupo de rebeldes que lucha contra la tiranía de Apocalypse en un futuro devastado. Es muy probable que este sea el lugar a donde llegó el bebé Nathan una vez Bishop lo perdió en el tiempo –no muy buen niñero–. En los cómics, es exactamente el lugar a donde Cable bebé llegó como un mesías que derrotaría a Apocalypse.

Es la Madre Askani quien usó sus poderes de manipulación temporal para llevar a los padres de Cable a criar a su joven hijo. Para posteriormente regresarlos a la época presente. Todo indica que el enfrentamiento contra Apocalypse tendría lugar en el presente cuando los equipos regresen a su tiempo. ¿Pero cómo afectarán a En Sabah Nur y Nathan Summers que los X-Men se involucren en los orígenes de Apocalypse y Cable? O Siempre fue así y solo veremos el cierre de un círculo.

No sabemos dónde están Tormenta, Wolverine, Morph, pero es bastante posible que Wolverine entre a su estado salvaje de los noventa. No su mejor época. Jubilee, Sunspot y Cable estaban en la Tierra cuando el asteroide explotó, permanecen aparentemente ocultos del radar de Forge.

Cuándo sale la temporada 2 de X-Men ’97

La temporada 2 de X-Men ’97 inició producción en julio del 2023 y hasta la temporada 3 fue confirmada el pasado marzo. Sin embargo, esta última requiere de un nuevo encargado, ya que Disney y Marvel Studios Animation partieron caminos con el escritor Beau DeMayo por razones no compartidas.

Hasta la fecha lo más seguro es que veremos la temporada 2 de X-Men ’97 en 2025.