¿Se quedaron con ganas de ver más de los Guardianes de la Galaxia tras su breve aparición en Thor: Amor y Trueno? No tienen que esperar hasta la llegada de Guardians of the Galaxy Vol. 3 porque uno de los miembros más carismáticos del equipo tendrá una serie en Disney+ y ya sabemos cuándo sale: Yo soy Groot.

Esta no es una serie al mismo estilo que otras del Universo Cinematográfico de Marvel. Se trata de cinco cortometrajes protagonizados por Groot bebé mientras crece en diferentes planetas de la galaxia. El tráiler que pueden ver en la parte superior de esta nota deja muy claro el tono más infantil que tendrá.

¿Cuándo sale la serie de cortometrajes Yo soy Groot en Disney+?

El tráiler revela que la fecha de estreno será el miércoles 10 de agosto de 2022. Se supone que los cinco cortometrajes se estrenarán todos juntos, pero no está 100% confirmado.

La directora de los cortometrajes es Kirsten Lepore, principalmente conocida por el recordado episodio ‘Bad Jubies’ de Hora de Aventura.

¿Quiénes forman el elenco de la serie?

Vin Diesel será nuevamente la voz de bebé Groot en todos los idiomas, pero con efectos fuertemente distorsionados. En la versión en inglés tendremos de nuevo a Bradley Cooper como la voz de Rocket.

Esta es una serie completamente animada por computador. No esperamos que aparezcan otros personajes del Universo cinematográfico de Marvel.

¿Esta serie es canon?

Yo soy Groot no es necesariamente canónica para el Universo cinematográfico de Marvel ni está conectada directamente a su continuidad. Los cortos pueden ser disfrutados independientemente del resto de la franquicia.

Fuente: canal oficial de Marvel Latinoamérica en YouTube