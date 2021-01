Los robots y la inteligencia artificial siguen siendo unos de los temas favoritos en el género de la ciencia ficción. Es comprensible. Parecen ser una parte inevitable del futuro de la humanidad y nos causa ansiedad saber cómo van a afectar la sociedad. No en vano hacemos memes sobre ‘Skynet’ y cómo vamos a servir a nuestros amos robóticos cada vez que vemos en redes sociales una noticia sobre los avances en este campo. Nos intriga, nos da miedo y es terreno fértil para inspirar obras como Zona de Riesgo (Outside the Wire), la nueva película de Netflix.

Este filme explora, igual que muchos otros, la aplicación de la inteligencia artificial en un campo al que la humanidad siempre ha dado preferencia sobre otros: la guerra. Como consecuencia, habla de temas éticos muy interesantes. El problema es que no sabe muy bien qué decir al respecto. En esta reseña vamos a descubrir por qué Zona de riesgo no resulta tan especial como podría ser.

La historia nos lleva a un futuro no muy lejano en el que Estados Unidos se sigue comportando como si fuera la policía del mundo. En esta ocasión intervienen en un conflicto en el este de Europa, donde las fuerzas ucranianas se enfrentan a insurgentes pro-rusos. Pero no usan solo a sus soldados de carne y hueso, sino unidades robóticas llamadas ‘Gumps’.

La principal atracción de esta película es Anthony Mackie, reconocido por interpretar a Sam “Falcon” Wilson en el Universo Cinematográfico Marvel. Aquí es el Capitán Leo, un androide experimental del ejército con la misión de evitar que el conflicto se convierta en una catástrofe nuclear.

Sin embargo, él no es el protagonista. Ese sería Damson Idris, que interpreta a un piloto de drones llamado Thomas que es puesto bajo el mando de Leo como ‘castigo’ por una insubordinación. Él cumple el usual papel de subrogado de la audiencia al que le tienen que explicar cómo funciona todo el conflicto y la nueva tecnología militar. Así los espectadores también se enteran de lo que necesitan saber para comprender la trama.

Lo que viene a continuación es un viaje de estos dos personajes por la “zona de riesgo” del conflicto. Los vemos buscando información sobre los terroristas que están cazando e involucrándose en tiroteos contra “los malos”, en los que el androide interpretado por Mackie debe lucir su habilidad para el combate.

Aquí encontramos la primera gran debilidad de esta película. El Capitán Leo no se siente muy diferente a un soldado especialmente hábil durante la mayoría del metraje. Sí, se supone que su apariencia y comportamiento deben ser idénticos a los de un humano para pasar desapercibido, pero en la práctica no es más que un truco para mantener los efectos especiales al mínimo. No es Robocop ni un Terminator. A duras penas es un Jason Bourne. Las escenas de acción son buenas y están bien coreografiadas, pero no sentimos realmente que estamos presenciando en combate a alguien que es más que un humano.

De hecho, Zona de riesgo se siente como una película de bajo presupuesto. El tiempo en pantalla de los ‘Gumps’ —los soldados robóticos— se mantiene al mínimo. Esto es una lástima, ya que las escenas de acción en que aparecen son definitivamente las más entretenidas.

El resto de la película se puede resumir en Leo explicándole cosas a Thomas. Es importante que el protagonista sea un piloto de drones, ya que la ‘distancia’ a la que está del verdadero conflicto le hace tener una visión fría y desapegada de lo que realmente está pasando. Por un momento, Zona de riesgo quiere criticar duramente esta forma de participar de la guerra, tan característica de los estadounidenses. Luego hace un paralelo con la participación en combate de la inteligencia artificial. Se pregunta por la importancia de las emociones a la hora de tomar decisiones en momentos de vida o muerte.

Y entonces va más allá y el paralelo se extiende para incluir agentes externos a los conflictos. ¿Cómo puede tomar Estados Unidos una decisión de combate cuando el suelo que destruye no es el suyo? También trata de tomar una ligera perspectiva racial del asunto.

Todos estos son temas muy interesantes que resultan perfectos para ser explorados en un filme como este. Pero Zona de riesgo comete dos pecados mortales que arruinan sus buenas intenciones. Para comenzar, su temática está más basada en los diálogos que en la acción. Sí, nos muestra lo deshumanizada que está la guerra de drones y el desinterés con el que actúa Estados Unidos, pero pronto se preocupa más por repetirlo una y otra vez mediante palabras que en mostrar las consecuencias. Lo segundo y más grave es la forma en que decide resolver este dilema. En lugar de tomar una decisión valiente y arriesgada, se decanta por seguir los clichés de las películas bélicas. Finalmente ofrece una conclusión aburrida que en nada se aleja de los filmes más comunes de este género.

Zona de riesgo no es del todo mala. La acción es entretenida y el conflicto moral entre los protagonistas ofrece momentos de sincera reflexión sobre el rumbo que toman los conflictos bélicos, pero es una película vacía. No lleva la exploración de sus temas más allá de la simple presentación y su acción no es suficiente llamativa para que los espectadores la recuerden después de ver los créditos. Hay películas que ya han mirado el rol de la inteligencia artificial en la guerra y la sociedad de maneras más interesantes y sin temor de ofrecer una perspectiva que haga quedar mal al “país más poderoso del mundo”.