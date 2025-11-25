Así es el Nintendo Mall Tour Latinoamérica en Bogotá, Colombia

Desde el pasado viernes 21 de noviembre llegó a Colombia la gira Nintendo Mall Tour, que pasa por seis países de Latinoamérica. En la ciudad de Bogotá, el centro comercial Titán Plaza es el lugar donde Nintendo presenta algunos de sus juegos más importantes para consolas Switch y Switch 2. Aunque la segunda híbrida apenas lleva unos meses en el mercado, tiene una buena selección de exclusivos además de compartir la enorme mayoría del catálogo de Nintendo Switch.

El ‘stand’ del Nintendo Mall Tour en Titán Plaza se encuentra al frente de los teatros Cine Colombia. Por intervalos de tiempo, tienes acceso a los siguientes juegos, para uno o varios jugadores.

Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Kirby Air Riders, Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, Super Mario Bros. Wonder, EA Sports FC 26 y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition.

No se tratan de versiones demostrativas o recortadas, sino de los juegos completos. Eso quiere decir que bien puedes probar el modo multinugador de Mario Kart World, o lanzarte al modo libre desde la pantalla de inicio para disfrutar del primer mundo abierto en la franquicia.

Usualmente puedes llevarte una camiseta del evento por participar, pero durante los fines de semana también habrán premios adicionales para quienes jueguen en todos los títulos disponibles. Mario también hará una aparición especial los días viernes (5pm a 7pm), sábado y domingo (2pm a 5pm).