Bandai Namco ha anunciado los juegos que llevará a Tokyo Game Show 2025

Tokyo Game Show (TGS) 2025, se llevará a cabo del 25 al 28 de septiembre en Makuhari Messe, Chiba y a tan solo un mes del inicio del evento, ya han empezado a salir a la luz los juegos que llevarán las diferentes desarrolladoras japonesas. Una de las primeras desarrolladoras en dar a conocer los juegos que llevarán a la feria es Bandai Namco.

¿Cuáles son los juegos que llevará Bandai Namco a Tokyo Game Show (TGS) 2025?

Una vez más, Bandai Namco, se tomará el Tokyo Game Show 2025 como una vitrina para sus próximos lanzamientos. Así que es muy poco probable que tengamos alguna sorpresa. El stand principal ofrecerá demostraciones jugables para el público y otras actividades para títulos como Digimon Story: Time Stranger, Little Nightmares III y Once Upon a KATAMARI.

Lista de juegos de Bandai Namco que estarán en Tokyo Game Show (TGS) 2025:

Code Vein II : PS5, Xbox Series, PC

: PS5, Xbox Series, PC Digimon Story: Time Stranger : PS5, Xbox Series, PC

: PS5, Xbox Series, PC Little Nightmares III : PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch, PC

: PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch, PC Once Upon a KATAMARI : PS5, Xbox Series, Switch, PC

: PS5, Xbox Series, Switch, PC Everybody’s Golf: Hot Shots: PS5, Switch, PC

Adicionalmente, Bandai Namco tendrá un área familiar, se podrá disfrutar de dos títulos en especifico, los cuales son:

Tamagotchi Plaza – Nintendo Switch 2 Edition : Switch 2

: Switch 2 Jump+ Jumble Rush: iOS, Android

Según el tráiler, Jump+ Jumble Rush es un juego de estrategia del tipo tower defense. Pro lo visto, aquí los jugadores tendrán que interactuar en un campo que parecen koma o viñetas de manga. Estas también aparecen cada vez que se utiliza el ataque característico de un personaje. El jugador podrá elegir entre diez personajes —provenientes, hasta el momento, de series que debutaron en la aplicación— para conformar un equipo ideal. Así que se podrán combinar personajes de series populares como las mencionadas anteriormente y muchas más.