Eventos Gamer

Bandai Namco ha anunciado los juegos que llevará a Tokyo Game Show 2025

Les contamos cuáles son los siete juegos de Bandai Namco que tendrán anuncios importantes durante Tokyo Game Show (TGS) 2025.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Tokyo Game Show (TGS) 2025, se llevará a cabo del 25 al 28 de septiembre en Makuhari Messe, Chiba y a tan solo un mes del inicio del evento, ya han empezado a salir a la luz los juegos que llevarán las diferentes desarrolladoras japonesas. Una de las primeras desarrolladoras en dar a conocer los juegos que llevarán a la feria es Bandai Namco.

¿Cuáles son los juegos que llevará Bandai Namco a Tokyo Game Show (TGS) 2025?

Bandai Namco ha anunciado los juegos que llevará a Tokyo Game Show 2025

Una vez más, Bandai Namco, se tomará el Tokyo Game Show 2025 como una vitrina para sus próximos lanzamientos. Así que es muy poco probable que tengamos alguna sorpresa. El stand principal ofrecerá demostraciones jugables para el público y otras actividades para títulos como Digimon Story: Time Stranger, Little Nightmares III y Once Upon a KATAMARI.

Lista de juegos de Bandai Namco que estarán en Tokyo Game Show (TGS) 2025:

  • Code Vein II: PS5, Xbox Series, PC
  • Digimon Story: Time Stranger: PS5, Xbox Series, PC
  • Little Nightmares III: PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch, PC
  • Once Upon a KATAMARI: PS5, Xbox Series, Switch, PC
  • Everybody’s Golf: Hot Shots: PS5, Switch, PC

Adicionalmente, Bandai Namco tendrá un área familiar, se podrá disfrutar de dos títulos en especifico, los cuales son:

  • Tamagotchi Plaza – Nintendo Switch 2 Edition: Switch 2
  • Jump+ Jumble Rush: iOS, Android

Según el tráiler, Jump+ Jumble Rush es un juego de estrategia del tipo tower defense. Pro lo visto, aquí los jugadores tendrán que interactuar en un campo que parecen koma o viñetas de manga. Estas también aparecen cada vez que se utiliza el ataque característico de un personaje. El jugador podrá elegir entre diez personajes —provenientes, hasta el momento, de series que debutaron en la aplicación— para conformar un equipo ideal. Así que se podrán combinar personajes de series populares como las mencionadas anteriormente y muchas más.

Sanda: fecha de estreno, opening y plataforma dónde se podrá ver el anime que adapta el manga de Paru Itagaki

Directive 8020, la historia de ciencia ficción de The Dark Pictures Anthology ha sido retrasado
​Bleach: Rebirth of Souls, así pelea Retsu Unohana y estas son las notas del parche 1.20
Towa and The Guardians of The Sacred Tree – Impresiones
Conoce todo lo que ofrece el Campeonato Mundial Pokémon 2025 en nuestro recorrido especial
Visitamos el Pokémon Center del Campeonato Mundial Pokémon 2025 en Anaheim y esto fue lo que encontramos
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Sanda: fecha de estreno, opening y plataforma dónde se podrá ver el anime que adapta el manga de Paru Itagaki
No hay comentarios

Lo último

Sanda: fecha de estreno, opening y plataforma dónde se podrá ver el anime que adapta el manga de Paru Itagaki
Anime y Manga
Gorillaz llega a Fortnite Festival – Fecha, skins, pase y más detalles
Videojuegos
Conozcan a Yidhari, Komano y Lucía: los nuevos agentes de la versión 2.3 de Zenless Zone Zero
Videojuegos
Las skins de One Punch Man en Fortnite ya tienen fecha de lanzamiento
Videojuegos