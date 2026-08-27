Calendario, horarios y transmisiones del Campeonato Mundial Pokémon 2026

Miles de entrenadores Pokémon se dan cita en San Francisco, California (Estados Unidos) del 28 al 30 de agosto del 2026 por una oportunidad de obtener un título en el Campeonato Mundial Pokémon 2026. Tanto si asistes en persona como si lo ves desde la comodidad de tu hogar, todos los fanáticos de Pokémon están invitados. Los entrenadores competirán a lo largo de tres días de intensos combates en Pokémon Champions (VGC), el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (TCG) y Pokémon GO.

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Eventos de Pokémon XP (horario Pacífico*)

*Dos horas después en Colombia

Calendario de transmisiones Campeonato Mundial Pokémon 2026

Twitch.tv/Pokemon – YouTube.com/@Pokemon

Pokémon VGC

Pokémon TCG

Pokémon GO

Finales Pokémon VGC, TCG y GO

Recompensas digitales Pokémon XP

Regalos digitales Campeonato Mundial Pokémon 2026

Puedes encontrar en el enlace asociado más información sobre los regalos y recompensas digitales en los diferentes juegos de Pokémon. Del mismo modo, un vistazo al Pokémon Center exclusivo en el cual los asistentes pueden adquirir diferentes tipos de mercancía, grandes cantidades de peluches, figuras coleccionables, camisetas, camisas, hoodies, jackets, gorras, gorros, llaveros, pines y muchos accesorios decorativos más de Pokémon. La mayoría son productos que solo se consiguen en este evento anual, de ahí su alta valorización en el mercado.