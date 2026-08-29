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Campeonato Mundial Pokémon 2026: resultados del Día 1 en Videojuegos, Juego de Cartas Coleccionables, GO y Unite

Primera línea evolutiva superada.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

El primer día del Campeonato Mundial Pokémon 2026 en San Francisco, California, deja a un grupo de clasificados en videojuegos (Champions), Juego de Cartas ColeccionablesPokémon GO. A continuación veremos a los jugadores de cada categoría que continuarán en las rondas del Día 2 correspondientes al sábado 29 de agosto. También puedes ver las retransmisiones de los diferentes encuentros publicados a través de YouTube.

Contenido:

Videojuegos Pokémon Champions

Día 1 – Torneo suizo: 8 rondas al mejor de tres, los que queden con un récord de X-2 o mejor pasan al Día 2.
Día 2 – Torneo suizo: los 8 mejores más cualquier jugador con el mismo récord que el 8.º clasificado pasa a los playoffs, Eliminación directa.
Día 3 – Finales

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Masters

Juego de Cartas Coleccionables Pokémon

Día 1 – Torneo suizo: 8 rondas al mejor de tres, los que queden con un récord de X-2 o mejor pasan al Día 2.
Día 2 – Torneo suizo: los 8 mejores más cualquier jugador con el mismo récord que el 8.º clasificado pasa a los playoffs, Eliminación directa.
Día 3 – Finales

Masters

Pokémon GO

Día 1 – Eliminación doble hasta los 32 mejores
Día 2 – Eliminación doble hasta la Gran Final
Día 3 – Gran Final

Todos los encuentros son al mejor de tres, excepto la final, que es al mejor de cinco. Los encuentros se juegan con la Copa de Competidores.

Fase 1

  • 346 jugadores se dividen en 16 grupos de 21-22 jugadores.
  • Torneo de doble eliminación.
  • Todos los partidos se juegan al mejor de tres.
  • Los dos mejores jugadores de cada grupo avanzan a la Fase 2.

Pokémon Unite

Fase de grupos
Liga de todos contra todos (mejor de tres)
Los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a los playoffs

Playoffs
Eliminación directa (mejor de tres)
Las finales y semifinales se juegan al mejor de cinco
La Gran Final se juega el Día 3; el resto de partidos se jugarán el Día 2

Los entrenadores compiten a lo largo de tres días en los videojuegos Pokémon Champions, el Juego de Cartas Coleccionables PokémonPokémon GO y Pokémon Unite. Los entrenadores que se conecten a la transmisión oficial en Twitch pueden celebrar desde casa llevándose regalos digitales en los videojuegos Pokémon Champions, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon LivePokémon GO y Pokémon UniteAquí toda la información sobre cómo canjear estos regalos digitales.

Conoce todo el calendario, horarios y transmisiones del Campeonato Mundial Pokémon 2026 en GamerFocus.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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