Conoce todo lo que ofrece el Campeonato Mundial Pokémon 2025 en nuestro recorrido especial

Mientras el enfoque principal del Campeonato Mundial Pokémon son las competencias en videojuegos, Juego de Cartas Coleccionables más los títulos móviles Pokémon GO y Unite, este también es un espacio donde los fanáticos y familias que no participan en el competitivo, pueden asistir para disfrutar las diferentes actividades alternas dispuestas por The Pokémon Company International. Este año le correspondió el turno al centro de convenciones de Anaheim, California, Estados Unidos. En GamerFocus estamos presentes y sacamos un tiempo para reunirnos con Cristian «Rukairo» Andre, un reconocido miembro de la comunidad Pokémon en Colombia, quien también participó en campeonatos anteriores del VGC, ha sido juez de GO y ahora guía a las nuevas promesas en este camino.

¿Qué hay para hacer en el Campeonato Mundial Pokémon 2025?

Con Rukairo dimos un recorrido desde la entrada al centro de convenciones donde tiene lugar el Campeonato Mundial Pokémon 2025, pasando por las mesas de competencias, una galería de cartas y museo entre las exhibiciones. Como ya vimos en nuestro repaso al Pokémon Center temporal organizado para el Mundial, allí es donde se centra la mayor cantidad de mercancía. Sin embargo, en esta parte donde también tienen lugar las competencias hay algunas tiendas asociadas –no directamente oficiales– que ofrecen más productos originales a precios considerables, dada la valorización de los mismos. Además de modelos armables por parte de Bandai.

Entre las actividades alternas, los asistentes también pudieron disfrutar del demo de Leyendas Pokémon: Z-A para Switch 2, del cual ya dejamos nuestras impresiones, destapar cartas digitales del JCC Pokémon Pocket, apreciar una vistosa galería de arte con algunas de las mejores ilustraciones de cartas recientes, así como un pequeño museo por las nueve principales generaciones de Pokémon, sin contar los ‘remakes’ o secuelas directas. En general, es una experiencia que todos los seguidores de Pokémon deberían disfrutar aunque sea una vez en la vida, no necesariamente participando en los torneos, aunque no estaría de más si hay talento para ganar.