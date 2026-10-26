Estuvimos en una Noche Electrizante Pokémon: así fue Pokémon Night Out, la fiesta de los 30 años con Marshmello en Los Ángeles

Pokémon cumplió 30 años en 2026 y The Pokémon Company International ha celebrado durante todo el año con diferentes actividades, una de las franquicias más importantes de los videojuegos y la más rentable en la industria del entretenimiento. El evento Noche Electrizante Pokémon, o internacionalmente Pokémon Night Out, es también parte de ello, un concierto que reúne a los fanáticos de la franquicia con reconocidos artistas de la música electrónica. En GamerFocus tuvimos la oportunidad de asistir al primero, celebrado el 24 de octubre en el Intuit Dome de Los Ángeles, California.

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Con Marshmello como artista principal y Alison Wonderland encargada de abrir el espectáculo, dos DJs de talla mundial, la propuesta prometía llevar el universo de Pokémon a un concierto de música electrónica, con animaciones del juego, y claro, de los Pokémon; luces, efectos especiales y una selección musical para bailar durante toda la noche. Después de vivirlo, podemos decir que la experiencia nos gustó mucho y que este formato le ha quedado bastante bien.

Aunque se trataba de una celebración por los 30 años de Pokémon, el ambiente se acercaba más al de una fiesta electrónica que al de una convención. Entre los asistentes encontramos personas con cosplays, camisetas y accesorios de Pokémon, y había una ‘popup store’ con mercancía exclusiva.

Alison Wonderland nos llevó de regreso a los primeros juegos de Pokémon

La noche comenzó con una introducción musical de Alison Wonderland, DJ acompañada de una secuencia que mostraba a los Pokémon en orden, recorriendo las distintas generaciones de la franquicia. Nos sorprendió por la manera en que incorporó referencias a Pokémon dentro de su presentación. Durante algunas canciones, las pantallas mostraban criaturas de tipo Fuego, Agua o Dragón, acompañadas de efectos visuales relacionados con sus habilidades. Este recurso funcionó bastante bien porque cada cambio musical también representaba una oportunidad para presentar nuevos Pokémon.

Uno de nuestros momentos favoritos fue cuando las animaciones comenzaron a incorporar imágenes inspiradas en los videojuegos clásicos. Ver nuevamente escenarios, personajes y elementos visuales de las primeras generaciones, pero ahora dentro de una fiesta electrónica, fue una experiencia bastante particular.

Marshmello llevó el espectáculo a otro nivel

Después de un breve intermedio se vino la presentación de Marshmello que apareció en el escenario principal y desde los primeros minutos fue evidente que estábamos ante una producción de mayor escala. Las enormes pantallas del Intuit Dome, los efectos de iluminación, los láseres y la pirotecnia acompañaron una presentación que consiguió mantener al público bastante animado durante casi dos horas de su presentación.

Nos gustó especialmente que comenzara con una selección de canciones reconocidas de la música electrónica, acompañadas de animaciones de Pokémon. A diferencia de Alison Wonderland, cuya presentación estuvo más relacionada con las referencias a los videojuegos y Pokémon en general, Marshmello apostó por un repertorio cercano a sus conciertos habituales, incluyendo canciones conocidas de su trayectoria. Por momentos, sentimos que la presentación se alejaba de Pokémon y que estábamos disfrutando de un concierto convencional del artista, sin embargo, en la segunda parte, tanto las visuales como la mezcla mejoró dejándonos algunos momentos solo para fanáticos.

Quizás lo más destacado y nostálgico para los fans de Pokémon fue las visuales que tuvo la presentación. No solo Pikachu protagonizó su secuencia, Charmander, Squirtle y Bulbasaur, los tres iniciales de Kanto, también tuvieron sus momentos. Hubo espacio para Pokémon de otras generaciones y escenas que parecían pequeñas historias desarrolladas al ritmo de la música.

Entre nuestros momentos favoritos también estuvo también la aparición de Mewtwo, cuyos poderes psíquicos se utilizaron para crear una secuencia que parecía interactuar con el propio Marshmello. También disfrutamos especialmente una enorme batalla entre Groudon y Kyogre, con volcanes, agua y efectos que ocuparon las pantallas del escenario.

¿Cuándo es el siguiente Pokémon Night out?

Este evento que inicialmente era por la celebración de los 30 años. Parece que llegó para quedarse. Esperamos en el futuro ver este tipo de conciertos y más en Latinoamérica y hasta con ritmos latinos. Por ahora, la celebración de los 30 años continuará con una segunda presentación el 10 de noviembre en The O2 de Londres, nuevamente con Marshmello y Alison Wonderland. Por ahora, The Pokémon Company no ha anunciado nuevas ediciones después de estas dos fechas.