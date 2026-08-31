Finales y resultados del Campeonato Mundial Pokémon 2026 Día 3: Videojuegos, Juego de Cartas Coleccionables, GO y Unite

Con el sol en pleno sobre San Francisco, California, el tercer día del Campeonato Mundial Pokémon 2026 nos deja a los mejores jugadores de Pokémon Champions encabezando los videojuegos, el Juego de Cartas Coleccionables en formato físico, Pokémon GO y Unite en las finales que destacan a los victoriosos entrenadores equivalentes a Victini. Pokémon Unite se despide con esta última participación de los Campeonatos Mundiales Pokémon. A continuación veremos a los ganadores de cada categoría y la retransmisión de los diferentes encuentros.

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Gran Final

Videojuegos Pokémon Champions

Masters

Premios en dólares estadounidenses

At his very first #PokemonWorlds, the underdog came out on top. Takuma Yamazaki is your 2026 #PokemonVGC World Champion!



Check out the winning team 🏆 pic.twitter.com/RckHWwbMUU — Play! Pokémon @ Worlds (@playpokemon) August 31, 2026

Senior

Premios en dólares estadounidenses

Junior

(Japón) Kazuki Kage: campeón

(Japón) Kazutaka Hatahori: subcampeón

Juego de Cartas Coleccionables Pokémon

Masters

Premios en dólares estadounidenses

Andrew Hedrick brought the Crushing Hammer down, becoming your 2026 #PokemonTCG World Champion!



Take a look at the winning decklist 🏆 pic.twitter.com/okOnqGxKBp — Play! Pokémon @ Worlds (@playpokemon) August 31, 2026

Senior

Jake N: campeón

Cobey Huh: subcampeón

Junior

Yuta Araki: campeón

Luke Giffen: subcampeón

Pokémon GO

Premios en dólares estadounidenses

Introducing your 2026 #PokemonGO World Champion, GGs489hiromaru!



Take a look at his #PokemonWorlds winning team 🏆 pic.twitter.com/uMcL4hi7Mm — Play! Pokémon @ Worlds (@playpokemon) August 30, 2026

Pokémon Unite

Premios en dólares estadounidenses

Taking advantage of a second chance at destiny, the #PokemonWorlds trophy has a new victor!



Your 2026 #PokemonUNITE World Champions, @zetadivision! 🏆



#UNITEesports pic.twitter.com/jG1gEwqVdV — Play! Pokémon @ Worlds (@playpokemon) August 30, 2026

Los entrenadores compitieron a lo largo de tres días en los videojuegos Pokémon Champions, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon, Pokémon GO y Pokémon Unite. Los entrenadores que se conecten a la transmisión oficial en Twitch pueden celebrar desde casa llevándose regalos digitales en los videojuegos Pokémon Champions, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Live, Pokémon GO y Pokémon Unite. Aquí toda la información sobre cómo canjear estos regalos digitales.

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