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Finales y resultados del Campeonato Mundial Pokémon 2026 Día 3: Videojuegos, Juego de Cartas Coleccionables, GO y Unite

Entrenadores que llegaron tan lejos como Victini.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Con el sol en pleno sobre San Francisco, California, el tercer día del Campeonato Mundial Pokémon 2026 nos deja a los mejores jugadores de Pokémon Champions encabezando los videojuegos, el Juego de Cartas Coleccionables en formato físico, Pokémon GO y Unite en las finales que destacan a los victoriosos entrenadores equivalentes a Victini. Pokémon Unite se despide con esta última participación de los Campeonatos Mundiales Pokémon. A continuación veremos a los ganadores de cada categoría y la retransmisión de los diferentes encuentros.

Contenido:

Gran Final

Videojuegos Pokémon Champions

Masters

Premios en dólares estadounidenses

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Senior

Premios en dólares estadounidenses

Junior

(Japón) Kazuki Kage: campeón

(Japón) Kazutaka Hatahori: subcampeón

Juego de Cartas Coleccionables Pokémon

Masters

Premios en dólares estadounidenses

Senior

Jake N: campeón

Cobey Huh: subcampeón

Junior

Yuta Araki: campeón

Luke Giffen: subcampeón

Pokémon GO

Premios en dólares estadounidenses

Pokémon Unite

Premios en dólares estadounidenses

Los entrenadores compitieron a lo largo de tres días en los videojuegos Pokémon Champions, el Juego de Cartas Coleccionables PokémonPokémon GO y Pokémon Unite. Los entrenadores que se conecten a la transmisión oficial en Twitch pueden celebrar desde casa llevándose regalos digitales en los videojuegos Pokémon Champions, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon LivePokémon GO y Pokémon UniteAquí toda la información sobre cómo canjear estos regalos digitales.

Conoce todo el calendario, horarios y transmisiones del Campeonato Mundial Pokémon 2026 en GamerFocus.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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