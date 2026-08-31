Finales y resultados del Campeonato Mundial Pokémon 2026 Día 3: Videojuegos, Juego de Cartas Coleccionables, GO y Unite

Con el sol en pleno sobre San Francisco, California, el tercer día del Campeonato Mundial Pokémon 2026 nos deja a los mejores jugadores de Pokémon Champions encabezando los videojuegos, el Juego de Cartas Coleccionables en formato físico, Pokémon GO y Unite en las finales que destacan a los victoriosos entrenadores equivalentes a Victini. Pokémon Unite se despide con esta última participación de los Campeonatos Mundiales Pokémon. A continuación veremos a los ganadores de cada categoría y la retransmisión de los diferentes encuentros.
Gran Final
Videojuegos Pokémon Champions
Masters
Premios en dólares estadounidenses
Senior
Premios en dólares estadounidenses
Junior
(Japón) Kazuki Kage: campeón
(Japón) Kazutaka Hatahori: subcampeón
Juego de Cartas Coleccionables Pokémon
Masters
Premios en dólares estadounidenses
Senior
Jake N: campeón
Cobey Huh: subcampeón
Junior
Yuta Araki: campeón
Luke Giffen: subcampeón
Pokémon GO
Premios en dólares estadounidenses
Pokémon Unite
Premios en dólares estadounidenses
Los entrenadores compitieron a lo largo de tres días en los videojuegos Pokémon Champions, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon, Pokémon GO y Pokémon Unite. Los entrenadores que se conecten a la transmisión oficial en Twitch pueden celebrar desde casa llevándose regalos digitales en los videojuegos Pokémon Champions, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Live, Pokémon GO y Pokémon Unite. Aquí toda la información sobre cómo canjear estos regalos digitales.
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