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Resultados Día 2 del Campeonato Mundial Pokémon 2026: Videojuegos, Juego de Cartas Coleccionables, GO y Unite

Ruta hacia las grandes finales.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

En el segundo día del Campeonato Mundial Pokémon 2026 en San Francisco, California, un grupo más pequeño de clasificados en videojuegos (Champions), Juego de Cartas ColeccionablesPokémon GO y Unite pasan a las finales del domingo. A continuación veremos a los jugadores de cada categoría que continuarán en las finales del Día 3 correspondientes al 30 de agosto. También puedes ver las retransmisiones de los diferentes encuentros publicados a través de YouTube.

Contenido:

Videojuegos Pokémon Champions

Día 2 – Torneo suizo: los 8 mejores más cualquier jugador con el mismo récord que el 8.º clasificado pasa a los playoffs, Eliminación directa.

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Masters

Juego de Cartas Coleccionables Pokémon

Día 2 – Torneo suizo: los 8 mejores más cualquier jugador con el mismo récord que el 8.º clasificado pasa a los playoffs, Eliminación directa.

Masters

Pokémon GO

Día 2 – Eliminación doble hasta la Gran Final

Fase 2

  • Cuadro de doble eliminación.
  • Todos los partidos se juegan al mejor de tres.
  • Las finales de ganadores, las finales de perdedores y la Gran Final se juegan al mejor de cinco.

Pokémon Unite

Playoffs
Eliminación directa (mejor de tres)
Las finales y semifinales se juegan al mejor de cinco

Los entrenadores compiten a lo largo de tres días en los videojuegos Pokémon Champions, el Juego de Cartas Coleccionables PokémonPokémon GO y Pokémon Unite. Los entrenadores que se conecten a la transmisión oficial en Twitch pueden celebrar desde casa llevándose regalos digitales en los videojuegos Pokémon Champions, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon LivePokémon GO y Pokémon UniteAquí toda la información sobre cómo canjear estos regalos digitales.

Conoce todo el calendario, horarios y transmisiones del Campeonato Mundial Pokémon 2026 en GamerFocus.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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