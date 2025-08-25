Tokyo Game Show 2025: fecha y hora de todos los anuncios de juegos de Capcom

Ya conocimos, los planes que Bandai Namco tiene para TGS 2025 y ahora es el turno para Capcom, para revelar los juegos que llevará a la feria y los títulos que tendrán anuncios durante Tokyo Game Show 2025. La exhibición de Capcom incluirá una variedad de títulos para consolas y dispositivos móviles. Entre los juegos destacados se encuentran Monster Hunter Outlanders para iOS y Android, Street Fighter 6 y Resident Evil Requiem.

¿Cuándo y dónde se podrán ver los anuncios de Capcom en Tokyo Game Show (TGS) 2025?

Este programa pregrabado ofrecerá las últimas noticias de la compañía.

Tokyo Game Show 2025, se celebrará del 25 al 28 de septiembre en Makuhari Messe, Chiba, Japón. Además de su participación física en la feria, Capcom también ha programado un evento en línea como parte de su participación en el TGS Online. El Tokyo Game Show 2025 Capcom Online Special Program se transmitirá el 24 de septiembre a las 9:00 A.M hora de Colombia. Estos son los horarios de Tokyo Game Show 2025 Capcom Online Special Program para otros países de la región:

México: 8:00 a.m.

8:00 a.m. Chile: 10:00 a.m.

10:00 a.m. Venezuela: 10:00 a.m.

10:00 a.m. Argentina: 11:00 a.m.

Los contenidos específicos de las demostraciones de cada juego se anunciarán en una fecha posterior.

Entre los anuncios más esperados se encuentra la fecha de lanzamiento de C. Viper para los poseedores del pase de temporada de Street Fighter 6.

Estos son todos los juegos que llevará Capcom a Tokyo Game Show (TGS) 2025:

Onimusha: Way of the Sword (PS5, Xbox Series, PC)

(PS5, Xbox Series, PC) PRAGMATA (PS5, Xbox Series, PC)

(PS5, Xbox Series, PC) Resident Evil Requiem (PS5, Xbox Series, PC)

(PS5, Xbox Series, PC) Resident Evil: Survival Unit (iOS, Android)

(iOS, Android) Street Fighter 6 (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, PC)

(PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, PC) Monster Hunter Outlanders

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Monster Hunter Wilds

Fuente: página oficial de Capcom en Tokyo Game Show