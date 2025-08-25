Eventos Gamer

Tokyo Game Show 2025: fecha y hora de todos los anuncios de juegos de Capcom

Resident Evil Requien es uno de los juegos más esperados de la feria de videojuegos más importante de Japón.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Ya conocimos, los planes que Bandai Namco tiene para TGS 2025 y ahora es el turno para Capcom, para revelar los juegos que llevará a la feria y los títulos que tendrán anuncios durante Tokyo Game Show 2025. La exhibición de Capcom incluirá una variedad de títulos para consolas y dispositivos móviles. Entre los juegos destacados se encuentran Monster Hunter Outlanders para iOS y Android, Street Fighter 6 y Resident Evil Requiem.

¿Cuándo y dónde se podrán ver los anuncios de Capcom en Tokyo Game Show (TGS) 2025?

Este programa pregrabado ofrecerá las últimas noticias de la compañía.

Tokyo Game Show 2025, se celebrará del 25 al 28 de septiembre en Makuhari Messe, Chiba, Japón. Además de su participación física en la feria, Capcom también ha programado un evento en línea como parte de su participación en el TGS Online. El Tokyo Game Show 2025 Capcom Online Special Program se transmitirá el 24 de septiembre a las 9:00 A.M hora de Colombia. Estos son los horarios de Tokyo Game Show 2025 Capcom Online Special Program para otros países de la región:

  • México: 8:00 a.m.
  • Chile: 10:00 a.m.
  • Venezuela: 10:00 a.m.
  • Argentina: 11:00 a.m.
Los contenidos específicos de las demostraciones de cada juego se anunciarán en una fecha posterior.

Entre los anuncios más esperados se encuentra la fecha de lanzamiento de C. Viper para los poseedores del pase de temporada de Street Fighter 6.

Estos son todos los juegos que llevará Capcom a Tokyo Game Show (TGS) 2025:

  • Onimusha: Way of the Sword (PS5, Xbox Series, PC)
  • PRAGMATA (PS5, Xbox Series, PC)
  • Resident Evil Requiem (PS5, Xbox Series, PC)
  • Resident Evil: Survival Unit (iOS, Android)
  • Street Fighter 6 (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, PC)
  • Monster Hunter Outlanders
  • Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
  • Monster Hunter Wilds

Demonschool, el «Persona indie», ha sido aplazado y es culpa de Silksong

Fuente: página oficial de Capcom en Tokyo Game Show

Bandai Namco ha anunciado los juegos que llevará a Tokyo Game Show 2025
EWC 2025 Street Fighter 6: resultados y dónde ver el top 16 del torneo
Los secretos ocultos en el arte del aniversario 30 de Resident Evil
La secuencia de inicio de Resident Evil Requiem se deja ver tímidamente durante Gamescom 2025
Conoce todo lo que ofrece el Campeonato Mundial Pokémon 2025 en nuestro recorrido especial
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Roblox web personalización personaje Roblox: ¿Cómo cambiar tu avatar?
No hay comentarios

Lo último

Roblox web personalización personaje
Roblox: ¿Cómo cambiar tu avatar?
Videojuegos
Roblox Podiums VC
Roblox: ¿Cómo activar el micrófono para usar el chat de voz?
Videojuegos
Demonschool, el «Persona indie», ha sido aplazado y es culpa de Silksong
Videojuegos
Sanda: fecha de estreno, opening y plataforma dónde se podrá ver el anime que adapta el manga de Paru Itagaki
Anime y Manga