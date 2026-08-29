Visitamos el Oracle Park con los Gigantes de San Francisco en el Campeonato Mundial Pokémon 2026

Por invitación de The Pokémon Company, el pasado jueves 27 de agosto visitamos el Oracle Park, donde los Gigantes de San Francisco organizaron una noche especial para celebrar el Campeonato Mundial Pokémon 2026 y la llegada de PokémonXP a la ciudad del 28 al 30 de agosto. Un ambiente electrizante con béisbol en vivo, un espectáculo de drones y más.

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Los asistentes podían conseguir una camiseta de los Gigantes de San Francisco con temática del Campeonato Mundial Pokémon el día del partido, perfecta para mostrar su apoyo tanto a los Gigantes como a Pokémon. También hubo oportunidad de pasear por el Oracle Park y disfrutar de todo lo que Pokémon GO tenía para ofrecer, desde Poképaradas y Gimnasios con temática de los Gigantes, hasta rutas oficiales e incursiones donde tenías la oportunidad de capturar a Pikachu con un fondo de Oracle Park.

Una noche con los Gigantes de San Francisco.

Los entrenadores giraron Poképaradas en el parque para conseguir un objeto de avatar con temática de los Gigantes. Al finalizar el partido, fuimos testigos de un espectáculo especial de drones Pokémon para celebrar el fin de semana del campeonato, que está lleno de emocionantes actividades y la experiencia más grande de Pokémon en todos los años que lleva existiendo el mundial, donde solo los mejores jugadores de videojuegos (Champions), JCC, GO y Unite pueden salir victoriosos.

Conoce todo el calendario, horarios y transmisiones del Campeonato Mundial Pokémon 2026 en GamerFocus.