Visitamos el Pokémon Center del Campeonato Mundial Pokémon 2025 en Anaheim y esto fue lo que encontramos

En el marco del Campeonato Mundial Pokémon 2025, The Pokémon Company International dispuso un Pokémon Center con toda clase de mercancía relacionada con la marca y el evento en cuestión. Como prensa tuvimos acceso a la tienda un día antes del ingreso al público, por lo que pudimos recorrer con total tranquilidad el recinto donde tiene lugar el Pokémon Center de Anaheim durante el Campeonato Mundial 2025.

Aunque algunos de los productos enlistados en el sitio oficial de Pokémon Center hicieron aparición, la mayoría estaban enfocados en promoción al Mundial de Anaheim, California. En esta ocasión y como vimos anteriormente, la temática es de Pokémon con estilo universitario, de ahí vemos peluches de Pikachu y Machamp con chaquetas, así como Jigglypuff y Fennekin.

Además de otros peluches de Pokémon y algunos más pequeños como llaveros, se encuentran pines, cajas y fundas para las cartas, contadores de daño y estado, tablas decorativas, carpetas, agendas, figuras coleccionables y gorros. Con los diferentes diseños del Campeonato Mundial Pokémon 2025, están las chaquetas oficiales, camisas, camisetas, gorras, medias, mochilas, jerseys, joggers, hasta con la R del equipo Rocket. Acompáñanos a dar un vistazo a este recorrido en el Pokémon Center temporal de Anaheim.