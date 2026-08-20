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2XKO no duró ni el año, Riot Games pone fin al desarrollo activo de su juego de peleas

Riot Games se ha rendido y abandonará su juego de pelea ambientado en el universo de League of Legends no sin antes reembolsar lo gastado por los jugadores.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
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2XKO, el juego de pelea de Riot Games fue lanzado oficialmente el pasado 20 de enero y a tan solo pocos días de su llegada oficial, el título empezó a ser noticia y no de forma positiva. Ya que, Riot Games despidió a cerca de 80 desarrolladores a solo tres semanas del lanzamiento de 2XKO. Ahora, tras evaluar la retención y el compromiso de los jugadores, Riot Games determinó que 2XKO no alcanzó la base de jugadores requerida para ser sostenible a largo plazo. Así que, la desarrolladora ha tomado la decisión de poner punto y final al desarrollo activo del juego, o en pocas palabras este será el fin de 2XKO como lo conocemos. Sin embargo, a pesar del cese de actualizaciones de contenido, los servidores continuarán funcionando para los modos Vs. local y en línea.

¿Qué sabemos sobre el fin del desarrollo activo para 2XKO?

La decisión del fin del desarrollo de 2XKO se fundamenta en que los ingresos y la cantidad de jugadores activos no lograron respaldar los altos costos de operación del título. Ante este escenario, Riot Games declaró que optó por completar el contenido en producción y reembolsar el dinero invertido por los usuarios antes del 20 de agosto. Los jugadores de PC, PlayStation y Xbox recibirán sus devoluciones en las próximas semanas.

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A partir del parche 1.3.1 en septiembre, todos los campeones quedarán desbloqueados sin costo adicional. También se eliminarán los pases de batalla, las partidas clasificatorias y la compra de puntos KO, unificando la experiencia en salas casuales y privadas. Adicionalmente, se ofrecerá un paquete definitivo de 2XKO por $39.99 dólares que reunirá la mayoría de los elementos cosméticos del juego. Respecto al circuito competitivo, los torneos oficiales se mantendrán hasta noviembre de 2026.

¿Cuál es la hoja de ruta de actualizaciones que recibirá 2XKO antes del fin de su desarrollo?

Antes del cierre del desarrollo activo para 2XKO en diciembre, Riot Games implementará una serie de actualizaciones programadas para finalizar la entrega de contenido y ajustar la infraestructura del sistema.

Fecha / MesParcheContenido y ajustes principales
20 de agostoN/ADesactivación de compra de puntos KO. Inicio del proceso de reembolso para compras previas.
8 de septiembreParche 1.3.1Lanzamiento de la campeona Lux. Desbloqueo general de campeones. Paquete Ultimate por $39.99. Eliminación de particas clasificatorias y Pases de Batalla. Salas privadas para hasta 40 jugadores con chat de voz.
OctubreParche 1.3.3Lanzamiento de Samira, la última campeona. Actualización final del paquete Ultimate con todos los cosméticos restantes. Último parche mayor de contenido.
NoviembreN/AEvento final de la serie competitiva oficial 2XKO Competitive Series.
DiciembreParche 1.3.5Parche final enfocado exclusivamente en correcciones de errores (opcional).
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