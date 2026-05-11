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2XKO: todas las notas del parche o actualización 1.2.1 de mayo 2026

Estos son los cambios que llegan al juego de peleas de Riot Games con la actualización del mitad de mayo de 2026.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 7 min

Riot Games ha revelado las notas del parche con buffs, nerfs y correcciones de errores que llegará el 12 de mayo de 2026, 2XKO recibirá la actualización 1.2.1. El nuevo parche se enfoca en la implementación de funciones para el juego en parejas (duos). Esta actualización aplicará ajustes al sistema de juego base para mejorar la fluidez de los combates tras perder a un integrante del equipo y para unificar el comportamiento de las mecánicas defensivas y de remontada.

Contenido:

Cambios generales

MecánicaCambio realizado
Enfriamiento de Acciones de apoyoReducido de 3 a 2 segundos tras el KO de un campeón.
Furia (activación)Al ser bloqueado, ahora siempre provoca un wall bounce, unificando su reacción con Break.
ReaccionesTodas las reacciones de impacto y bloqueo se han unificado para coincidir con Break.
MatchmakingImplementación del sistema «Find a Duo» en el cliente.
Chat de vozAdición de chat de voz para duos (desactivado por defecto) y opción de voz a texto.
Modo ReplayNueva función de «Takeover» para controlar equipos en las repeticiones.
RankedReinicio de temporada y distribución de recompensas de la Temporada 1.

Buffs, nerfs y todas las notas del parche para los personajes de 2XK0 de mayo 2026

Riot también reveló el contenido de su nuevo pase de batalla.

Ahri

CategoríaDetalle
EstadoSin cambios de balance.
Corrección de erroresOrb of Deception (Superataque con dos puños) ahora se destruye correctamente al hacer Break, incluso si una Acción de apoyo es golpeada primero.
Corrección de erroresSpirit Rush (cualquier dirección + patada) ahora encadena correctamente en situaciones raras que involucran bloqueos de pantalla.
Corrección de erroresSe corrigió un problema raro donde Charm (Ataque definitivo) no activaba correctamente la cinemática.

Akali

CategoríaDetalle
Corrección de erroresTwilight Reaper cargado (fuerte) ya no conecta con un oponente en el aire que no esté en un combo. Esto elimina una opción de levantada casi imbloqueable.
Corrección de erroresLos frames activos de Twilight Reaper cargado bajaron de 2 a 1. Se corrigió un error donde la animación se rompía al conectar el agarre de comando cargado mientras Akali estaba fuera por el relevo.
Corrección de erroresNightfall Ascension (Ataque definitivo) ya no muestra al oponente frente al humo.
Corrección de erroresVisuales de Sunset Descent (Acción de apoyo fuerte) limpios y estadísticas corregidas en la pestaña de Colección.

Caitlyn

CategoríaDetalle
Mejoras (Buffs)Tactical Dive (medio) ahora puede cancelarse en Enticing Trap antes de hacer contacto. Esto permite una opción de escape contra el Break.
Corrección de erroresEnforcer Hexshield (Superataque con dos puños) es utilizable más pronto después de que deja el borde de la pantalla.

Darius

CategoríaDetalle
Mejoras (Buffs)Coward’s Bane (fuerte) empuja menos hacia atrás al ser bloqueado en el aire, permitiendo mayor presión en neutral. El oponente ahora aterrizará más rápido.
Mejoras (Buffs)Bloqueo y recuperación de Apprehend (fuerte) > medio reducidos en 2.
Mejoras (Buffs)Apprehend (fuerte) > medio empuja más hacia atrás al ser bloqueado en el aire, volviéndolo seguro y permitiendo nuevas rutas de combo.
Corrección de erroresSe corrigieron errores raros de oponentes flotando tras Apprehend y caídas incorrectas en situaciones de Happy Birthday.

Illaoi

CategoríaDetalle
Reducciones (Nerfs)Recuperación de Prayer in Stagnation (fuerte con tentáculo) incrementada en 6 frames para permitir contrajuego.
Reducciones (Nerfs)Tamaño del hitbox en ataque de Faith in Motion (medio en el aire) reducido. Se aumentó su hurtbox mientras cae.
Corrección de erroresSe corrigieron errores de desplazamiento y desactivación de tentáculos durante y después de Wrath of Nagakabouros (Superataque con dos puños).

Jinx

CategoríaDetalle
Mejoras (Buffs)Watch Your Head! (medio) ahora es cancelable en Superataques y Especiales en el frame en que conecta. Esto evita llamadas accidentales de Acción de apoyo al intentar activar el Combate en equipo.
Corrección de erroresFlame Chompers! (fuerte) ahora golpea a ambos personajes (Happy Birthday) correctamente.
Corrección de erroresSe corrigieron errores con el medidor de Zap! (débil) y persistencia de sonido en Zaaaapp! (Superataque con dos puños).

Vi

CategoríaDetalle
Mejoras (Buffs)Axe-Handle Crash (fuerte) ahora es cancelable en Superataques al impactar, facilitando la transición al Combate en equipo.

Warwick

CategoríaDetalle
Mejoras (Buffs)Inicio de ataque de Primal Leap > Snare (débil > débil) reducido de 21 a 18 frames. Recuperación reducida en 5 frames al conectar.
Mejoras (Buffs)Hitstop mejorado en Savage Slashes (medio) en counterhit. El golpe final ahora causa KO en counterhit, permitiendo confirmar combos y usar OTG.
Mejoras (Buffs)Escalado de daño de No Escape (Acción de apoyo fuerte) reducido; ahora solo escala en el primer y último golpe.
Mejoras (Buffs)Hitstun de medio en el aire incrementado en 1; ahora conecta con fuerte en el aire.
Corrección de erroresFuerte cargado ahora rompe armadura correctamente en el primer impacto.

Otros Personajes

PersonajeAjustes
BlitzcrankCorrección: Se eliminó el uso del Ataque definitivo mientras está fuera por el relevo y se sincronizó el sonido del agarre hacia atrás.
BraumCorrección: Stand Behind Me (Acción de apoyo medio) ya no camina al lado equivocado tras un cross-up.
YasuoCorrección: El golpe fuerte ya no obliga al oponente a ponerse de pie si estaba agachado.
Ekko / TeemoSin cambios en este parche.
🔥

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Fuente: Riot Games

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