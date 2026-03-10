2XKO: todos los cambios y ajustes de equilibrio del parche o actualización 1.1.3 (marzo 2026)

Riot Games ha publicado las notas oficiales del parche 1.1.3 para 2XKO, el cual entrará en vigor a partir de hoy 10 de marzo. Esta actualización llega tras el segundo mes del título fuera de su fase de acceso anticipado e, introduce cambios profundos y un ajuste general de equilibrio que afecta a la totalidad de los campeones del juego.

Los principales cambios al sistema de combate en el parche 1.1.3 se encargan de suavizarán los errores que afectaban a nuestras mecánicas básicas. Seguiremos limpiando la consistencia de los Happy Birthday y veremos cómo aterrizan esos cambios con cada parche.

Las hitboxes de los asistentes y del punto ahora estarán más cerca durante los Happy Birthdays.

Para entrar en detalles: Los asistentes ahora son atraídos hacia el campeón de punto en cada golpe, por lo que sus hitboxes se acercan cada vez más.

Limpieza de datos de frames Hemos limpiado los estados de inicio, activos y de recuperación en toda la plantilla. Esta lista es larga y detallada, y puedes saltártela a menos que seas un nerd de los datos. El resumen es que conseguir un Interrupt o un Punish ahora debería ser más consistente en todos los campeones.

Ajustes de balance a los campeones de 2XKO (marzo 2026)

Ahri

La salud se ha reducido de 950 a 925.

D.L ahora es -2 en bloqueo en lugar de -1.

La hurtbox personalizada de D.H en el aire es más grande.

El S1 Super ahora se disipa cuando se le hace parry.

El blockstun de D.S1 en el aire se ha reducido en 4 frames.

Al ser relevada, los Spirit Rushes (cualquier dirección + S2) ya no se pueden cancelar en S2 en el aire.

Braum

DF.H ya no está en recuperación entre golpes. Ahora está activo.

F.H cargado ya no está en recuperación antes de que ocurra el golpe.

F.S1 ahora entra en recuperación después de los frames de inicio.

S1 cargado ahora entra en recuperación después de los frames de inicio.

Unbreakable D.S2 ahora entra en recuperación después de que se dispara el proyectil.

Caitlyn

La dirección de flotación de D.S1 cargado en el aire ya no cambia según el lado.

La ventaja de frames del Ultimate al golpear ha aumentado de +24 a +30.

Activar el Assist dos veces seguidas (usando 2X Assist) ya no causa una reacción de wall bounce.

Darius

El blockstun de F.S2 se ha reducido de 22 a 20.

F.S2 > S2 ahora tiene un hueco y se le puede hacer parry.

El primer golpe de S2 en el aire es medio. El segundo golpe ahora es overhead.

Ekko

D.S2 ahora es invulnerable a proyectiles en lugar de invulnerable a golpes.

Se ha aumentado el consumo de Chronobreak mientras se está en Tangled Timeline (S2 Super) del 15 % al 17.25 %.

Replay (S2 con Afterimage) ya no se puede cancelar mediante kara-cancel en el S2 Super.

Ekko ya no puede bloquear después de usar Air Hop hasta que la animación se complete.

Los frames activos de M en el aire se han reducido de 5 a 3.

El hitstun de D.H en el aire ha aumentado de 22 frames a 24 frames.

Se han reducido las hitboxes de H en el aire, D.H en el aire, S2 en el aire, S2 cargado en el aire y S2 con Afterimage en el aire.

Se ha aumentado la altura mínima de S2 en el aire y S2 cargado en el aire.

La salud se ha reducido de 950 a 925.

Illaoi

La salud se ha reducido de 1050 a 1025.

Se ha reducido el impulso de retroceso en bloqueo de D.H y H para detener el infinito de blockstring en la esquina.

Vi

La salud se ha reducido de 1000 a 975.

D.L ahora tiene un inicio de 7 frames.

Se ha reducido el alcance de la hitbox de S1.

Se ha aumentado el alcance de la hurtbox de S1.

S1 en el aire y S1 cargado en el aire ya no son overhead.

Warwick

El inicio de S1 ha aumentado de 24 frames a 25 frames.

La altura total de S1 ha disminuido.

La recuperación en el suelo del S1 Super ha aumentado en 9 frames (ahora es -18 en bloqueo).

Se ha reducido el tamaño de la hitbox de D.S1 > L y se ha aumentado su hurtbox.

Se ha aumentado la altura mínima de S2 en el aire.

Yasuo

El enfriamiento entre Wind Walls (B.S2) consecutivos ha aumentado.

La duración de Wind Wall se ha reducido de 3 segundos a 2 segundos.

La duración de Wind Wall > S2 se ha reducido de 1.6 segundos a 1.4 segundos.

Las hitboxes de L en el aire y H en el aire han disminuido.

D.H en el aire ya no es un overhead y ahora se puede cancelar en bloqueo.

El inicio de Updraft (Calm stance > S2) ha aumentado de 13 frames a 15 frames.

Se ha reducido el blockstun de Calm stance H en 2 frames.

Fuente: Riot Games