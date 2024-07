Anularon victoria del equipo Jackpot en el Campeonato Mundial de Splatoon 2024

Splatoon 3 se prepara para decir adiós al nuevo contenido con un Gran Festival, pero parece que no se va a poder despedir antes de que sus jugadores protagonicen un último escándalo. El pasado abril se celebró en Japón el Campeonato Mundial de Splatoon y el equipo estadounidense Jackpot se quedó con la victoria, pero no van a recibir reconocimiento ni trofeos porque Nintendo decidió anular el resultado.

¿La razón? Los miembros del equipo Jackpot han estado haciendo desagradables comentarios racistas de forma pública en Internet desde que ganaron.

El pasado junio, varios miembros de la comunidad del juego compartieron en Twitter una compilación de comentarios desagradables y racistas contra personajes de raza negra, asiática y de Medio Oriente.

El 23 de julio de 2024, más de tres meses después de la victoria de Jackpot en el Campeonato Mundial de Splatoon 2024, Nintendo anunció que esos comentario no se alinea con las directrices de la comunidad y anuló los resultados del torneo. Borró de sus redes sociales las referencias a los ganadores y anunció que no solo no les enviará los trofeos, sino que eliminará del juego la tarjeta de jugador que conmemoró su victoria.

Actualización sobre el Splatoon 3 World Championship, dirigido al equipo de JackPot: https://t.co/NcCTa2LdUJ pic.twitter.com/cSEdQdH1fB — Splat LATAM (@SplatoonLATAM) July 23, 2024

Es triste que la comunidad ‘gamer’ siga plagada de racismo, sexismo, homofobia y otras muestras de intolerancia que no deberían tener cabida en el mundo. Lo peor es que este ni siquiera es el primer escándalo que rodea a este torneo. Originalmente iba a ser realizado en enero de 2024, pero tuvo que ser aplazado cuando un hombre amenazó con realizar un tiroteo en el evento.