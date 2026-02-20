Arabia Saudita, por medio de Qiddiya, adquiere el 100% de EVO

Desde Septiembre del 2025 conocemos las intenciones de Qiddiya para adquirir a la empresa RTS, operadora actual del Evolution Championship Series (EVO). Ahora, la estructura de propiedad de EVO, el evento de videojuegos de pelea más importante del mundo, ha tenido un cambio definitivo. Ya que, según reportes recientes de ShackNews, la entidad saudí Qiddiya City ha adquirido los derechos de copropiedad que pertenecían a la empresa india NODWIN Gaming, convirtiéndose así en el único dueño de Evolution Championship Series (EVO).

En menos de una década Evolution Championship Series (EVO) ha tenido varios cambios

La propiedad de EVO ha ido y venido de una mano a otra en la última década. No obstante, este proceso de centralización de poder por parte de Qiddiya no es coincidencia, más bien es el resultado de una serie de movimientos estratégicos:

2021: Sony Interactive Entertainment y la empresa RTS adquirieron Evolution Championship Series (EVO) de sus fundadores originales, los hermanos Cannon.

¿Ahora que la entidad saudí Qiddiya City tiene el 100% del evento, qué pasará con EVO?

A pesar del cambio de dueños, la administración, por el momento, la ejecución del evento seguirá a cargo de RTS, mientras que NODWIN Gaming permanecerá vinculada únicamente en labores de marketing. Stuart Saw, CEO de RTS, afirmó que las directivas de EVO se mantendrán en sus puestos para intentar preservar los valores y la consistencia del torneo dentro de la comunidad de juegos de pelea (FGC).

Esta adquisición se suma a una serie de inversiones de Arabia Saudita en el sector de los esports y el entretenimiento a través de proyectos como el Esports World Cup. Previamente, en 2022, la Fundación Mohammed bin Salman ya había adquirido el 96% de la desarrolladora japonesa SNK, impulsando títulos como Fatal Fury: City of the Wolves con presupuestos récord para los premios de su circuito competitivo y una campaña de mercadeo sin precedentes para una desarrolladora como SNK. Por lo pronto, el calendario de EVO para el 2026 se mantiene sin cambios: