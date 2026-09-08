Battlefield REDSEC: nuevas funciones, Battle Royale rápido y toda la información sobre las Cash Cups y la competencia Elite

Electronic Arts ha anunciado una serie de actualizaciones y competencias que comenzarán a desplegarse a partir de septiembre para la comunidad y el juego, Battlefield REDSEC. Es así que este mes llegará al título funciones muy esperadas por la comunidad y el regreso del circuito competitivo internacional, el cual repartirá jugosos premios entre las regiones de América, Europa y Asia.

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¿Cuáles son las novedades que llegan a Battlefield REDSEC?

La nueva actualización para Battlefield REDSEC destaca por llegada del modo Royale rápido, una variante del Battle Royale tradicional diseñado para ofrecer partidas de menor duración, enfrentamientos más frecuentes y mapas con áreas de combate reducidas con una menor cantidad de participantes y cierres de círculo más veloces.

Por otro lado, el 15 de septiembre se implementará la primera versión del chat de proximidad en el modo Battle Royale. Esta herramienta permitirá a los jugadores escuchar a los escuadrones rivales cercanos. Las impresiones de los usuarios sobre el alcance del audio, la claridad de las comunicaciones y la moderación serán evaluadas antes de extender la función a los demás modos de Battlefield REDSEC.

Cash Cups, toda la información sobre la cuarta temporada

Adicionalmente, EA reveló el inicio de la cuarta temporada de las Cash Cups, las cuales se disputarán entre el 19 de septiembre y el 10 de octubre de 2026. Estos torneos semanales se jugarán bajo un formato de eliminación directa y estarán abiertos a escuadrones que buscan sus primeros pasos en el ámbito profesional.

La competencia repartirá un total de $150.000 USD en premios, distribuidos en partes iguales entre América, Europa y Asia ($50.000 USD por región). El calendario de cada copa y la apertura de sus inscripciones se organiza de la siguiente manera:

Copa con premios en efectivo n.º 1: Se jugará el 19 de septiembre de 2026. Las inscripciones abren el 8 de septiembre a las 14:00 de Colombia / 13:00 de México / 16:00 de Argentina / 21:00 de España. Reparte $5.000 USD.

Se jugará el 19 de septiembre de 2026. Las inscripciones abren el 8 de septiembre a las 14:00 de Colombia / 13:00 de México / 16:00 de Argentina / 21:00 de España. Reparte $5.000 USD. Copa con premios en efectivo n.º 2: Se jugará el 26 de septiembre de 2026. Las inscripciones abren el 8 de septiembre a las 14:00 de Colombia / 13:00 de México / 16:00 de Argentina / 21:00 de España. Reparte $10.000 USD.

Se jugará el 26 de septiembre de 2026. Las inscripciones abren el 8 de septiembre a las 14:00 de Colombia / 13:00 de México / 16:00 de Argentina / 21:00 de España. Reparte $10.000 USD. Copa con premios en efectivo n.º 3: Se jugará el 3 de octubre de 2026. Las inscripciones abren el 15 de septiembre a las 14:00 de Colombia / 13:00 de México / 16:00 de Argentina / 21:00 de España. Reparte $10.000 USD.

Se jugará el 3 de octubre de 2026. Las inscripciones abren el 15 de septiembre a las 14:00 de Colombia / 13:00 de México / 16:00 de Argentina / 21:00 de España. Reparte $10.000 USD. Copa con premios en efectivo n.º 4: Se jugará el 10 de octubre de 2026. Las inscripciones abren el 22 de septiembre a las 14:00 de Colombia / 13:00 de México / 16:00 de Argentina / 21:00 de España. Reparte $25.000 USD.

Posteriormente, del 24 de octubre al 21 de noviembre, se llevará a cabo la Open Series, una fase clasificatoria de tres eventos en la que hasta 384 equipos por región competirán para clasificar a la gran final regional y obtener cupos directos a la Elite Series (15 cupos para América, 15 para EMEA y 24 para APAC).

Todas las fechas clave de la Elite Series de Battlefield REDSEC

La Elite Series es el pico de la competencia de la escena competitiva de Battlefield REDSEC y se desarrollará durante la quinta temporada del juego, desde el 4 de diciembre de 2026 hasta el 16 de enero de 2027. Esta edición contará con una bolsa global de $1.338.000 USD ($446.000 USD por región) y se enfocará de forma exclusiva en el modo Battle Royale, abandonando la modalidad de Eliminación tras escuchar los comentarios de la comunidad.

En cada región participarán 48 equipos divididos en cuatro grupos de 12, enfrentándose en lobbies de 24 escuadrones a lo largo de seis jornadas regulares. Los 24 mejores clasificados avanzarán a la final regional, la cual utilizará un formato de punto decisivo para definir a tres campeones regionales independientes.

El cronograma oficial de la Elite Series está conformado por las siguientes fechas:

Jornada n.º 1: Viernes 4 de diciembre de 2026.

Viernes 4 de diciembre de 2026. Jornada n.º 2: Sábado 5 de diciembre de 2026.

Sábado 5 de diciembre de 2026. Jornada n.º 3: Viernes 18 de diciembre de 2026.

Viernes 18 de diciembre de 2026. Jornada n.º 4: Sábado 19 de diciembre de 2026.

Sábado 19 de diciembre de 2026. Jornada n.º 5: Viernes 8 de enero de 2027.

Viernes 8 de enero de 2027. Jornada n.º 6: Sábado 9 de enero de 2027.

Sábado 9 de enero de 2027. Retransmisiones de las finales de temporada: Sábado 16 de enero de 2027. Región APAC: Transmisión a las 04:00 de Colombia / 03:00 de México / 06:00 de Argentina / 10:00 de España. Región EMEA: Transmisión a las 13:00 de Colombia / 12:00 de México / 15:00 de Argentina / 19:00 de España. Región América: Transmisión a las 17:00 de Colombia / 16:00 de México / 19:00 de Argentina / 23:00 de España.

Sábado 16 de enero de 2027.

Fuente: comunicado de prensa de Electronic Arts