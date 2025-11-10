Esports

Calendario de fechas, equipos y todo sobre el torneo Game Changers Championship 2025 de Valorant

Las mejores del mundo se reúnen en Corea.

Por Julian Ramirez
Las mejores jugadoras de Valorant del mundo se van a enfrentar muy pronto en Corea. Todo está listo para la celebración del torneo ValorGame Changers Championship 2025 así que vamos a conocer cuáles son los equipos que clasificaron, el calendario de fechas de las partidas, el formato de la competencia y las recompensas que pueden conseguir por verla en vivo.

Los equipos formados solamente por competidoras femeninas que veremos en acción son:

  • Shopify Rebellion Gold (Norteamérica)
  • MIBR GC (Américas LCQ)
  • G2 Gozen (EMEA)
  • Giantx GC (EMEA)
  • Karmine Corp GC (EMEA)
  • Team Liquid VISA (Brasil)
  • KRÜ Blaze (Latinoamérica)
  • Xipto GC (APAC)
  • Ninetails (APAC)
  • NOVA Esports GC (China)

Aquí tienen la fecha de cada una de las partidas del torneo Game Changers Championship 2025

  • Ronda 1 de la llave superior – jueves 20 de noviembre
  • Ronda 2 de la llave superior – viernes 21 de noviembre
  • Ronda 1 de la llave inferior – sábado 22 de noviembre
  • Ronda 2 de la llave inferior – domingo 23 de noviembre
  • Ronda 2 de la llave inferior – lunes 24 de noviembre
  • Semifinales de la llave superior – miércoles 26 de noviembre
  • Ronda 3 de la llave inferior – jueves 27 de noviembre
  • Final de la llave superior y semifinales de la llave inferior – viernes 28 de noviembre
  • Final de la llave inferior – sábado 29 de noviembre
  • Gran final – 30 de noviembre

La hora de inicio de las partidas es la siguiente:

  • México: 7:00 a.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 8:00 a.m.
  • Argentina, Chile: 10:00 a.m.
  • España: 2:00 p.m.

Si quieren más detalles sobre el funcionamiento del formato del torneo, los invitamos a ver este video.

Otra razón para ver en vivo las partidas del torneo Game Changers Championship 2025 en Twitch o YouTube es que podemos conseguir recompensas para usar en Valorant en forma de ‘drops’:

  • Título ‘Domina’ – Ver una partida en vivo del 20 al 20 de noviembre
  • Spray ‘Puñetazo KAY/O’ – Ver la gran final el 30 de noviembre

Para conectar su cuenta de Riot Games con la de Twitch y poder conseguir estas recompensas deben seguir los siguientes pasos:

  • Entren a la página de campañas de ‘drops’ de Twitch
  • Desplieguen la sección de Valorant y busquen el botón Conectar.
  • Busquen la sección de Riot Games, den clic en Conectar e ingresen sus credenciales.
