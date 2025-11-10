Calendario de fechas, equipos y todo sobre el torneo Game Changers Championship 2025 de Valorant

Las mejores jugadoras de Valorant del mundo se van a enfrentar muy pronto en Corea. Todo está listo para la celebración del torneo ValorGame Changers Championship 2025 así que vamos a conocer cuáles son los equipos que clasificaron, el calendario de fechas de las partidas, el formato de la competencia y las recompensas que pueden conseguir por verla en vivo.

Los equipos formados solamente por competidoras femeninas que veremos en acción son:

Shopify Rebellion Gold (Norteamérica)

(Norteamérica) MIBR GC (Américas LCQ)

(Américas LCQ) G2 Gozen (EMEA)

(EMEA) Giantx GC (EMEA)

(EMEA) Karmine Corp GC (EMEA)

(EMEA) Team Liquid VISA (Brasil)

(Brasil) KRÜ Blaze (Latinoamérica)

(Latinoamérica) Xipto GC (APAC)

(APAC) Ninetails (APAC)

(APAC) NOVA Esports GC (China)

Aquí tienen la fecha de cada una de las partidas del torneo Game Changers Championship 2025

Ronda 1 de la llave superior – jueves 20 de noviembre

– jueves 20 de noviembre Ronda 2 de la llave superior – viernes 21 de noviembre

– viernes 21 de noviembre Ronda 1 de la llave inferior – sábado 22 de noviembre

– sábado 22 de noviembre Ronda 2 de la llave inferior – domingo 23 de noviembre

– domingo 23 de noviembre Ronda 2 de la llave inferior – lunes 24 de noviembre

– lunes 24 de noviembre Semifinales de la llave superior – miércoles 26 de noviembre

– miércoles 26 de noviembre Ronda 3 de la llave inferior – jueves 27 de noviembre

– jueves 27 de noviembre Final de la llave superior y semifinales de la llave inferior – viernes 28 de noviembre

– viernes 28 de noviembre Final de la llave inferior – sábado 29 de noviembre

– sábado 29 de noviembre Gran final – 30 de noviembre

La hora de inicio de las partidas es la siguiente:

México : 7:00 a.m.

: 7:00 a.m. Colombia, Perú, Ecuador: 8:00 a.m.

8:00 a.m. Argentina, Chile : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. España: 2:00 p.m.

Si quieren más detalles sobre el funcionamiento del formato del torneo, los invitamos a ver este video.

Otra razón para ver en vivo las partidas del torneo Game Changers Championship 2025 en Twitch o YouTube es que podemos conseguir recompensas para usar en Valorant en forma de ‘drops’:

Título ‘Domina’ – Ver una partida en vivo del 20 al 20 de noviembre

Ver una partida en vivo del 20 al 20 de noviembre Spray ‘Puñetazo KAY/O’ – Ver la gran final el 30 de noviembre

Para conectar su cuenta de Riot Games con la de Twitch y poder conseguir estas recompensas deben seguir los siguientes pasos: