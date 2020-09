Los jugadores de Call of Duty League 2021 tendrán que usar controles

La temporada 2021 de Call of Duty League, la liga oficial de esports de Call of Duty, ya comenzó oficialmente. Aunque los organizadores todavía no están listos para revelar la agenda del evento, sí hicieron varios anuncios. Uno de ellos seguramente va a resultar controversial.

A partir de ahora, la plataforma oficial de Call of Duty League será PC. Sin embargo, eso no significa que el teclado y el ratón se vayan a poder usar. Siempre se ha dicho que quienes usan estos periféricos tienen ventaja a la hora de jugar contra quienes usan control. Por eso, los participantes solo podrán usar controles.

Parte de la razón por la que se tomó esta decisión es para unificar los eventos de la liga. Los participantes de Call of Duty Challengers podrán aprovechar el juego cruzado de Call of Duty y usar la plataforma de su preferencia a la hora de jugar. De nuevo, no se permitirá usar teclado, ratón ni periféricos diferentes a los controles.

El último anuncio hecho es que la temporada 2021 de Call of Duty League no tendrá emisiones dedicadas. Tendremos nuevos programas que mostraran las partidas y los mejores momentos de estas a lo largo del año.

Fuente: sitio web oficial de Call of Duty