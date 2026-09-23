Fecha, hora, dúos participantes y cómo ver el Campeonato Global de Fortnite de 2026

El torneo oficial más importante de Fortnite de este año está a punto de comenzar. La FNCS 2026 llegará a su fin con la celebración del Campeonato Global de Fortnite en Antwerp, Bélgica, y a continuación les daremos todos los detalles sobre los dúos participantes, fecha de inicio, horario de las partidas y todo lo que deben saber para que no se lo pierdan.
Este torneo se llevará a cabo el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre de 2026. Las partidas comienzan a emitirse cada día en los siguientes horarios:
- México: 9:00 a.m.
- Colombia, Perú, Ecuador: 10:00 a.m.
- Venezuela: 11:00
- Argentina, Chile: 12:00 m
- España: 5:00 p.m.
Todas las partidas del Campeonato Global de Fortnite de la FNCS 2026 se podrán ver en los siguientes canales:
También se podrán ver dentro del mismo juego en la Isla especial Aterrizaje de leyendas (Código: 2325-4055-3398)
Participarán 50 dúos en 12 partidas que competirán por un total de premios de dos millones de dólares estadounidenses. Los equipos participantes son los siguientes
EUROPA
|vic0
Malibuca
|Shxrk
t3eny
|Sky
Scroll
|SwizzY
Pixie
|Darm
demus
|Syaaz
Scaryy
|Focus
Th0masHD
|Tjino
PabloWingu
|Chap
Flickzy
|Charyy
Kami
|Cr1nge
Twi
|IDrop
Ghonzo
|Velo
Zynox
|Rax
JannisZ
|Tidi
Julle
|Fant
Hlechis
|Nebs
Nxthan
|Pixx
Firen
|Momsy
Seyyto
|Huty
F1shy
|Izzi
Nociff
ESTADOS UNIDOS
|Peterbot
Pollo
|Acorn
Boltz
|Kingaling
Kraez
|Reet
Cooper
|Shadow
Vergo
|Golden
Ozone
|Ritual
Cold
|Muz
Rise
|Higgs
Curve
|Ajers
Veno
|Josh
Eomzo
|Clix
Rapid
|Hcube
Encrypted
|Slepzi
Wagers
|EpikWhale
PXMP
|Phoenix
Retro
|Ark
Khanada
ASIA
|Yuma
Koyota
|Minipiyo
FuuKun
|Rura
Pinq
MEDIO ORIENTE
|Howly
1Lusha
|5AALD
27Q8
|Mshary
SaLva
OCEANÍA
|Resignz
Tinka
|Solvey
Sazerz
|Phazma
Crusades
BRASIL
|Diguera
Mack
|Lewa
Romero
|Randu
Grx
Eso es todo lo que necesitan saber para no perderse las partidas del Campeonato Global de Fortnite de 2026. ¡Que lo disfruten!
Más sobre Fortnite
Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.