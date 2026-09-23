Esports

Fecha, hora, dúos participantes y cómo ver el Campeonato Global de Fortnite de 2026

Para decidir la pareja más poderosa del mundo.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
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PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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El torneo oficial más importante de Fortnite de este año está a punto de comenzar. La FNCS 2026 llegará a su fin con la celebración del Campeonato Global de Fortnite en Antwerp, Bélgica, y a continuación les daremos todos los detalles sobre los dúos participantes, fecha de inicio, horario de las partidas y todo lo que deben saber para que no se lo pierdan.

Este torneo se llevará a cabo el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre de 2026. Las partidas comienzan a emitirse cada día en los siguientes horarios:

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  • México: 9:00 a.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 10:00 a.m.
  • Venezuela: 11:00
  • Argentina, Chile: 12:00 m
  • España: 5:00 p.m.

Todas las partidas del Campeonato Global de Fortnite de la FNCS 2026 se podrán ver en los siguientes canales:

También se podrán ver dentro del mismo juego en la Isla especial Aterrizaje de leyendas (Código: 2325-4055-3398)

Participarán 50 dúos en 12 partidas que competirán por un total de premios de dos millones de dólares estadounidenses. Los equipos participantes son los siguientes

EUROPA

vic0
Malibuca		Shxrk
t3eny		Sky
Scroll
SwizzY
Pixie		Darm
demus		Syaaz
Scaryy
Focus
Th0masHD		Tjino
PabloWingu		Chap
Flickzy
Charyy
Kami		Cr1nge
Twi		IDrop
Ghonzo
Velo
Zynox		Rax
JannisZ		Tidi
Julle
Fant
Hlechis		Nebs
Nxthan		Pixx
Firen
Momsy
Seyyto		Huty
F1shy		Izzi
Nociff

ESTADOS UNIDOS

Peterbot
Pollo		Acorn
Boltz		Kingaling
Kraez
Reet
Cooper		Shadow
Vergo		Golden
Ozone
Ritual
Cold		Muz
Rise		Higgs
Curve
Ajers
Veno		Josh
Eomzo		Clix
Rapid
Hcube
Encrypted		Slepzi
Wagers		EpikWhale
PXMP
Phoenix
Retro		Ark
Khanada

ASIA

Yuma
Koyota		Minipiyo
FuuKun		Rura
Pinq

MEDIO ORIENTE

Howly
1Lusha		5AALD
27Q8		Mshary
SaLva

OCEANÍA

Resignz
Tinka		Solvey
Sazerz		Phazma
Crusades

BRASIL

Diguera
Mack		Lewa
Romero		Randu
Grx

Eso es todo lo que necesitan saber para no perderse las partidas del Campeonato Global de Fortnite de 2026. ¡Que lo disfruten!

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PorJulian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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