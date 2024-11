Las finales del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2025 ya han iniciado y el tercer día se vivirán las finales de Pokemon Unite, GO, TGC y VGC. Así que si no se quieren perder ninguno de los momentos de este día final, no se preocupen. Ya que, nosotros les mostraremos cómo ver las finales del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2025. Adicionalmente, les diremos los horarios de cada uno de los torneos que conforman Pokémon LAIC 2025.

Horario de las finales del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2025

Todos las horas de las finales del tercer día de Pokémon LAIC 2025 están en horario de Brasil, la cual está dos horas adelante que la hora de Colombia.

Desde esta mañana iniciaron las finales de los torneos del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2025. Pokémon Unite y GO son los encargados de abrir el tercer día de Pokémon LAIC 2025. Sin embargo, tanto TCG como VGC tendrán las finales de las categorías Master (MA), Seniors (SR) y Juniors (JR). Así que la ceremonia final del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2025 se llevará a cabo a las 5:00 PM, hora de Colombia.

Horarios de para Colombia de las finales del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2025:

Pokémon UNITE 7:00 AM

Pokémon GO 7:00 AM

Finales TCG 10:30 AM

Finales VGC 1:45 PM

¿Cómo ver las finales del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica (LAIC) 2025?

Todas las finales del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2025 se podrán ver en vivo a través del canal oficial de Pokémon en YouTube o en Twitch. Los resultados de los torneos de Pokémon LAIC 2025 los iremos actualizando en una nueva nota medida que se desarrollan las finales. Si desean conocer más de las primeras etapas del evento competitivo continental de Pokémon en nuestra región, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

Fuente: Pokémon