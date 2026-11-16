Aunque todavía estamos en 2026, pronto comenzará el tour de esports de Pokémon para 2027 en nuestra región con el Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica. Vamos a conocer las fechas, horas y detalles de las transmisiones en vivo para que no se las pierdan.

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Este evento se llevará a cabo en Sao Paulo, Brasil, entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre de 2026. Allí se e celebrarán torneos de los videojuegos de Pokémon en Pokémon Champions, del juego de cartas o JCC y de Pokémon GO. Esta vez no habrá torneo de Pokémon Unite porque va a dejar de funcionar.

Veamos los horarios de las partidas cada día. Estas horas son GMT-5 para Colombia, Perú y Ecuador. Más abajo les diremos qué ajustes hacer para conocer los horarios en otros países de Latinoamérica como México y Argentina.

Viernes 20 Sábado 21 Domingo 22 Inauguración 7:00 a.m. Videojuegos Pokémon 7:30 a.m. 7:00 a.m. 12:30 m. Juego de cartas 7:30 a.m. 7:00 a.m. 9:00 a.m. Pokémon GO 7:30 a.m. 7:00 a.m. 7:00 a.m.

Las partidas se pueden ver en los siguientes canales de Twitch

Para ver de otros países hagan los siguientes ajustes:

México : -1 hora

: -1 hora Venezuela: +1 hora

+1 hora Argentina, Chile: +2 horas

Ver las partidas del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2027 en vivo nos puede dar diferentes recompensas. Ver una hora de partidas de Videojuegos Pokémon Twitch.tv/Pokemon nos da un código de un solo uso a través de los Drops de Twitch con el Sylveon del equipo ganador del NAIC para Pokémon Champions.

En el caso del juego de cartas, conseguiremos estas recompensas:

30 minutos: 4 sobres de refuerzo de Megaevolución-Dominio Delta en el juego.

4 sobres de refuerzo de Megaevolución-Dominio Delta en el juego. 45 minutos: 2 cartas de rareza Rara Doble y 2 cartas de rareza Rara Ilustración Especial de Raikou ex de Megaevolución-Dominio Delta. Los colaboradores que hacen cotransmisiones oficiales de Pokémon también ofrecerán una recompensa con 2 cartas de rareza Rara Ilustración de Megaevolución-Dominio Delta

2 cartas de rareza Rara Doble y 2 cartas de rareza Rara Ilustración Especial de Raikou ex de Megaevolución-Dominio Delta. Los colaboradores que hacen cotransmisiones oficiales de Pokémon también ofrecerán una recompensa con 2 cartas de rareza Rara Ilustración de Megaevolución-Dominio Delta Ver la transmisión durante 60 minutos: accesorios de Salamence para el avatar y el mazo del LAIC 2027.

Finalmente, ver las partidas de Pokémon GO nos dara:

30 minutos: investigación temporal inspirada en el Campeón del NAIC PsyRhino (Encuentro con Samurott)

investigación temporal inspirada en el Campeón del NAIC PsyRhino (Encuentro con Samurott) 45 minutos: Paquete de combate del LAIC 2027

Esperamos que toda esta información los ayude a estar pendientes de las partidas del Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2027 (que les recordamos que pese a su nombre no es en 2027 sino en noviembre de 2026).