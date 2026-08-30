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Campeonato Mundial Pokémon 2026: así fue la participación de la delegación colombiana en San Francisco

Así fue el paso de los colombianos por el Campeonato Mundial Pokémon del 2026, el cual se celebró en San Francisco.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
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La delegación colombiana completó su participación en el Campeonato Mundial Pokémon 2026, que se celebró en San Francisco el fin de semana del 28 de agosto, compitiendo en las modalidades de Pokémon Trading Card Game (TCG) y Pokémon GO. En esta edición del torneo mundial, los jugadores cafeteros afrontaron intensas jornadas en las categorías Junior y Senior de cartas. Así como en la fase de grupos del juego para dispositivos móviles.

Resultados de la delegación de Colombia en los torneos de Pokémon TCG y Pokémon GO de la World Championships 2026

En el torneo de Pokémon TCG, los representantes en las divisiones Junior y Senior alcanzaron la ronda 8 de competencia tras superar las primeras seis rondas del Día 1. En la categoría Senior, Juan Sebastián C. finalizó en la posición 91 con un récord de 5-3-0 y 15 puntos. Mientras que José Roberto R. ocupó la casilla 128 con un registro de 4-3-1 y 13 puntos. En la división Junior, Ian Sebastián R. concluyó en el puesto 128 con marca de 4-3-1 y 13 puntos. Seguido por Juan G. en el lugar 162 con un parcial de 4-4-0 y 12 puntos. Los cuatro jugadores realizaron drop (retiro) en la octava ronda, quedando fuera de las posiciones del Top clasificatorio.

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Por otra parte, en el torneo de Pokémon GO en el cuadro de grupos contó con la participación de Amidamaruna, el cual compitió en el Grupo E, sufriendo derrotas tanto en su debut del winners bracket contra Colin6ix (0-2) como en la primera ronda del losers bracket, completando únicamente dos batallas. En el Grupo C. Por otro lado, Jacoloco2 logró avanzar una batalla en la llave principal antes de caer frente a RentonThurston3 (0-2); posteriormente, fue eliminado en la primera ronda de perdedores tras perder 0-2 ante DHCUnited.

De esta manera concluyó el paso de los competidores colombianos por el Campeonato Mundial Pokémon del 2026. Pese a no lograr el pase a las fases finales de eliminación directa, la delegación cafetera sumó una valiosa experiencia midiéndose frente a los mejores exponentes de la escena competitiva mundial.

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Fuente: Campeonato Mundial Pokémon

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