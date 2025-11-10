 Capcom Cup 12: campeón y resultados del World Warrior South America West de Street Fighter 6

Poco se van cerrando los cupos a la Capcom Cup 12 y este fin de semana se vivieron las finales del World Warrior South America West de Street Fighter 6. Los mejores ocho jugadores de esta región, en la cual participaron jugadores de Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, se enfrentaron por un premio de $2.000 USD y un cupo a Capcom Cup 12 que se celebrará en marzo de 2026 en Japón.

¿Cuáles son resultados de la final regional del Capcom Pro Tour South America West 2025 y quién fue el campeón?

La final regional del WW: South America West de Street Fighter 6 fue entre FS|Tashi de Venezuela —quien llego a la gran final por la llave de ganadores— contra MK|Darlan de Perú, el cual llegó a la final desde perdedores. El ganador de la final fue el Venezolano con Dee Jay ganando un premio de $2.000 dólares y un cupo a la Capcom Cup 12 que se llevará a cabo en el mes de marzo de 2026 en Japón.

1. FS|Tashi (Dee Jay) de Venezuela $2.000 USD

2. MK|Darlan (Akuma) de Perú $1.500 USD

3. WUL3|Limestone (Terry) de Colombia $1.000 USD

4. GHZ|NeroTheBoxer (Dee Jay) de Perú $700

5. LV|Patada Veloz (Cammy) de Perú $500 USD

5. STG|Blacknaimer (E. Honda) de Venezuela $500 USD

7. WFalcon (JP) de Perú $300 USD

7. ForeverCarlone (Zangief) de Venezuela $300 USD

¿Cuándo es Capcom Cup 12?

Capcom Cup 12 y la Street Fighter League: World Championship 2025 tendrá lugar del 11 al 15 de marzo de 2026 en el emblemático Ryogoku Kokugikan en Tokio. El evento contará con una bolsa de premios total de $1.282.000 USD. De estos el campeón de esta edición recibirá un premio de $1.000.000 dólares.

La polémica de la Capcom Cup 12

Capcom anunció en TGS 2025 un cambio significativo en la transmisión de la Capcom Cup 12. Ya que, por primera vez en la historia del evento, la porción de la competencia correspondiente al Top 16 adoptará un formato de pago por evento (PPV), similar al utilizado en la Street Fighter League. El costo para acceder a la transmisión de las finales de la Capcom Cup 12 será de 4.000 yenes (aproximadamente $26.75 USD o $110.000 COP). Este mismo precio aplicará para la Copa Mundial de la Street Fighter League. Aquellos que deseen ver ambos eventos podrán adquirir un paquete por 6.000 yenes (alrededor de $40.13 USD o $160.000 COP). Algunos jugadores latinos como MenaRD han dado su opinión sobre esta decisión, la cual pueden ver en el siguiente enlace.

Fuente: F2Gcl