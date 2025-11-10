Esports

 Capcom Cup 12: campeón y resultados del World Warrior South America West de Street Fighter 6

Venezuela es el país que representará a nuestra región en Capcom Cup 12, el mundial de Street Fighter 6 que se celebrará en Japón.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Poco se van cerrando los cupos a la Capcom Cup 12 y este fin de semana se vivieron las finales del World Warrior South America West de Street Fighter 6. Los mejores ocho jugadores de esta región, en la cual participaron jugadores de Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, se enfrentaron por un premio de $2.000 USD y un cupo a Capcom Cup 12 que se celebrará en marzo de 2026 en Japón.

¿Cuáles son resultados de la final regional del Capcom Pro Tour South America West 2025 y quién fue el campeón?

La final regional del WW: South America West de Street Fighter 6 fue entre FS|Tashi de Venezuela —quien llego a la gran final por la llave de ganadores— contra MK|Darlan de Perú, el cual llegó a la final desde perdedores. El ganador de la final fue el Venezolano con Dee Jay ganando un premio de $2.000 dólares y un cupo a la Capcom Cup 12 que se llevará a cabo en el mes de marzo de 2026 en Japón.

- Publicidad -
¿Cuáles son resultados de la final regional del Capcom Pro Tour South America West y quién fue el campeón?

1. FS|Tashi (Dee Jay) de Venezuela $2.000 USD
2. MK|Darlan (Akuma) de Perú $1.500 USD
3. WUL3|Limestone (Terry) de Colombia $1.000 USD
4. GHZ|NeroTheBoxer (Dee Jay) de Perú $700
5. LV|Patada Veloz (Cammy) de Perú $500 USD
5. STG|Blacknaimer (E. Honda) de Venezuela $500 USD
7. WFalcon (JP) de Perú $300 USD
7. ForeverCarlone (Zangief) de Venezuela $300 USD

¿Cuándo es Capcom Cup 12?

Capcom Cup 12 y la Street Fighter League: World Championship 2025 tendrá lugar del 11 al 15 de marzo de 2026 en el emblemático Ryogoku Kokugikan en Tokio. El evento contará con una bolsa de premios total de $1.282.000 USD. De estos el campeón de esta edición recibirá un premio de $1.000.000 dólares.

La polémica de la Capcom Cup 12

Capcom anunció en TGS 2025 un cambio significativo en la transmisión de la Capcom Cup 12. Ya que, por primera vez en la historia del evento, la porción de la competencia correspondiente al Top 16 adoptará un formato de pago por evento (PPV), similar al utilizado en la Street Fighter League. El costo para acceder a la transmisión de las finales de la Capcom Cup 12 será de 4.000 yenes (aproximadamente $26.75 USD o $110.000 COP). Este mismo precio aplicará para la Copa Mundial de la Street Fighter League. Aquellos que deseen ver ambos eventos podrán adquirir un paquete por 6.000 yenes (alrededor de $40.13 USD o $160.000 COP). Algunos jugadores latinos como MenaRD han dado su opinión sobre esta decisión, la cual pueden ver en el siguiente enlace.

El nuevo corto animado de Los Simpson x Fortnite trae una lluvia de rosquillas y un ejército de clones de Homero

Fuente: F2Gcl

Calendario de fechas, equipos y todo sobre el torneo Game Changers Championship 2025 de Valorant
Street Figther 6: este es todo el contenido del Fighting Pass de Ghosts’n Goblins de noviembre de 2025
Fatal Fury: City of the Wolves, todos los cambios y notas del parche de la actualización de Chun-Li
SNK World Championship 2025: resultados y campeones de KOF XV, Fatal Fury, Samurai Shodown y Art of Fighting
Fatal Fury: City of the Wolves, primeras impresiones y opinión sobre los movimientos de pelea de Chun-Li
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior State of Play Japan: cómo y a qué hora ver todos los anuncios de nuevos juegos de Japón y Asia
No hay comentarios

Lo último

State of Play Japan: cómo y a qué hora ver todos los anuncios de nuevos juegos de Japón y Asia
Videojuegos
El juego móvil Resident Evil Survival Unit ya tiene fecha de lanzamiento, aquí tienen toda la información
Videojuegos
El nuevo corto animado de Los Simpson x Fortnite trae una lluvia de rosquillas y un ejército de clones de Homero
Videojuegos
Este es Zaheen: habilidades y fecha de lanzamiento del nuevo personaje de LoL
Videojuegos