Capcom Cup 12: clasificados al Top 16 y todo lo que deben saber sobre la final del mundial de Street Fighter 6

El tercer día de la Capcom Cup 12 ha concluido y ya conocemos quienes son los mejores 16 jugadores de Street Fighter 6 de la tercera temproada de Street Fighter 6, los cuales lucharán por un premio de un millón de dólares. Así que antes de conocer cómo quedaron organizados los jugadores que clasificaron al Top 16, el cual se juega hoy a las 9:00 PM hora de Colombia, les contaremos qué pasó en el tercer día de la Capcom Cup 12 y cuáles son los jugadores Latinoamericanos que siguen en la pelea por el millón de dólares en Capcom Cup 12, el mundial de Street Fighter 6.

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¿Cómo clasificaron los últimos cuatro jugadores al top 16 de la Capcom Cup 12?

En el Grupo A, el dominicano MenaRD fue el jugador que clasificó a la etapa final de la Capcom Cup 12. Sin embargo, el dominicano no tuvo un paso relajado a la siguiente ronda. Ya que, las victorias que le dieron la clasificación fueron parejas, 3-2 tanto contra Bravery de Singapur como contra JuicyJoe de Suecia.

Posición Jugador País Personaje Resultados 1 WBG| MenaRD Dominican Republic Blanka 2-0 2 Bravery Singapore Cammy 1-1 3 NIP| JuicyJoe Sweden JP 0-2

El Grupo B mostró un dominio claro por parte del japonés Kincho (Scarz). Utilizando a Terry, el jugador nipón cerró la jornada con un 2-0 y un diferencial de juegos de +4, tras derrotar 3-1 a Shaka22 y Yonangel. El argentino Shaka22, aunque no clasificó, rescató la segunda posición del grupo al vencer contundentemente a Yonangel 3-0.

Posición Jugador País Personaje Resultados 1 Scarz| Kincho Japan Terry 2-0 2 2G| Shaka22 Argentina Dhalsim 1-1 3 Yonangel Germany JP 0-2

El Grupo C fue encabezado por Xerna de Países Bajos, quien con Mai Shiranui logró superar a sus dos rivales. El enfrentamiento más reñido en su camino rumbo al Top 16 de la Capcom Cup 12 se dio contra el japonés Ryukichi, donde Xerna se impuso 3-2. Ryukichi, alternando entre Mai y Ken, logró la segunda plaza al vencer 3-0 al brasileño NotPedro.

Posición Jugador País Personaje Resultados 1 Xerna Netherlands Mai 2-0 2 FAV| Ryukichi Japan Mai, Ken 1-1 3 E1S| NotPedro Brazil Ken 0-2

Finalmente, en el Grupo D, el estadounidense ChrisT lideró clasificó al Top 16 usando a Ken. Sus victorias ante el bangladesí Raihan (3-0) y el jamaiquino JAK (3-2) le otorgaron el puntaje perfecto. Raihan, utilizando a Elena y el único jugador con control moderno en CapcomCup 12, se mantuvo en la competencia tras derrotar a JAK 3-1, dejando al jugador de Juri/Mai en el último lugar del sector.

Posición Jugador País Personaje Resultados 1 ChrisT USA Ken 2-0 2 lllRaihanlll Bangladesh Elena 1-1 3 SR| JAK USA Juri, Mai 0-2

¿Quiénes conforman el Top 16 y cuáles son sus enfrentamientos en la etapa final de la Capcom Cup 12?

La fase final de la Capcom Cup 12 ya tiene definidos sus enfrentamientos de Top 16. El torneo transiciona a un formato de eliminación directa al mejor de 9 juegos (Bo9), donde los jugadores buscarán avanzar en la llave para ganar el anhelado millón de dólares.

Estos son los enfrentamientos de la primera ronda:

Blaz vs. Chris Tatarian

vs. Fuudo vs. Big Bird

vs. Sahara vs. Xerna

vs. Dual Kevin vs. Momochi

vs. Vxbao vs. Kincho

vs. Leshar vs. Higuchi

vs. Micky vs. MenaRD

vs. Kilzyou vs. Itabashi Zangief

¿Cuánto cuesta y cómo ver las finales de la Capcom Cup 12 en Latinoamérica?

Capcom anunció una jugosa reducción en los precios para ver las finales de la Capcom Cup 12: el acceso para los dos días de finales ahora tendrá un costo de ¥1,500 (aproximadamente $10 USD), mientras que el ticket por un solo día se situará en ¥900 ($6 USD aproximadamente). El acceso para ver las finales de la Capcom Cup 12 se puede comprar a través del sitio SPWN en el siguiente enlace.