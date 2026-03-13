Capcom Cup 12: cómo ver gratis las finales del mundial de Street Fighter 6

Desde septiembre del 2025 sabemos que este año para ver en línea las finales del mundial de Street Fighter 6 en vivo por streaming tendremos que pagar. Afortunadamente, Capcom actualizó los precios para ver la Capcom Cup 12 y las finales de la Street Fighter League (SFL): World Championship 2025 este viernes 13 de marzo. Así que a continuación les contaremos donde comprar los tiquetes virtuales y las formas que hay para ver gratis las finales de la Capcom Cup 12 y para no se pierdan ni un solo combate del mundial de Street Fighter 6.

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¿Cuáles son los métodos para gratis las finales de la Capcom Cup 12?

Si no pueden comprar las entradas virtuales para ver las finales del mundial de Street Fighter 6, habrá una manera de verlas gratis. Los últimos días, el 14 y 15 de marzo, se habilitará una prueba de transmisión en vivo dentro del Battle Hub de Street Fighter 6 para ver gratis las finales de la Capcom Cup 12. Esta modalidad no tendrá comentarios, no permitirá el rebobinado y la capacidad estará sujeta al límite de los servidores de Street Fighter 6.

Watch the grand finals of Capcom Cup 12 in the Battle Hub on March 13 at around 6pm PDT. Take your seat early before the crowd comes in! pic.twitter.com/XlME7GniJS — Street Fighter (@StreetFighter) March 13, 2026

El segundo método es por medio de la plataforma china Kuaishou, la cual transmitirá el evento de forma exclusiva para su región. El acceso desde otras ubicaciones geográficas como Colombia u otros países de Latinoamérica para ver las finales de la Capcom Cup 12 gratis con este método requiere el uso de redes privadas virtuales (VPN). Cabe resaltar, que hay algunas empresas que cuentan con periodos de prueba de una semana que sirven para ver las finales de Capcom Cup 12 gratis en la plataforma china.

Capcom Cup Final streams FOR FREE on Kuaishou 快手, which is the owner of KSG, Xiaohai’s previous team.



It is of course limited to IPs in mainland China.



Get your VPN ready and prepare to learn some Chinese.



It’s super concise, perfect for high intensity commentaries. https://t.co/ksh40EQVd0 — Roro Otaku Studio➡Eindhoven Game Festival (@Sidnificus) February 12, 2026

¿Cuánto cuesta y donde se compran los tiquetes virtuales para ver las finales de la Capcom Cup 12 en Latinoamérica?

Además de la reducción de precio, la compra de estos tickets en la plataforma SPWN otorgará un color especial para el personaje Rashid.

Anteriormente, el acceso a las finales (Top 16) se había fijado en 4,000 yenes (aprox. $27 USD) por evento, o un paquete de 6,000 yenes (aprox. $40 USD) por ambos eventos. Esta decisión generó críticas de figuras del entorno competitivo, como el jugador dominicano MenaRD, quien señaló el impacto negativo de estos precios en regiones como Latinoamérica. En respuesta a estas observaciones, Capcom ha anunciado hoy una jugosa reducción en los precios para ver las finales de la Capcom Cup 12: el acceso para los dos días de finales ahora tendrá un costo de ¥1,500 (aproximadamente $10 USD), mientras que el ticket por un solo día se situará en ¥900 ($6 USD aproximadamente). El acceso para ver las finales de la Capcom Cup 12 se puede comprar a través del sitio SPWN en el siguiente enlace.

Fuente: Street Fighter esports