Capcom Cup 12: estos son todos los clasificados al mundial de Street Fighter 6

La Capcom Cup 12, el mundial anual de Street Fighter 6, se celebrará del 11 al 14 de marzo de 2026 en el Ryogoku Kokugikan de Tokio, Japón. Tras el cierre de la última etapa clasificatoria el pasado 8 de febrero, los 48 cupos para las finales han sido completados. Así que a continuación les contaremos quiénes son los mejores jugadores de la tercera temporada del circuito competitivo de Street Fighter 6.

¿Cómo se juega la Capcom Cup 12 y quiénes son los 48 jugadores clasificados?

Para esta edición, Capcom ha implementado un cambio en el sistema de competencia, adoptando un formato similar al visto en la Esports World Cup, dividido en tres fases principales:

Los 48 jugadores se dividen en 12 grupos de cuatro. Se juega bajo un sistema de doble eliminación (GSL) al mejor de cinco combates (FT3). El ganador de cada grupo avanza directamente a la fase final (Top 16), mientras que el segundo lugar de cada grupo pasa a la Fase 2. Fase 2 (13 de marzo): Los 12 jugadores que terminaron en segundo lugar en la etapa anterior se distribuyen en cuatro grupos de tres. Se compite en formato de “todos contra todos” (round-robin) también al mejor de cinco. Solo el ganador de cada uno de estos cuatro grupos obtiene su boleto al Top 16. Fase Final (14 de marzo): Los 16 clasificados se enfrentan en una llave de eliminación simple (un solo error significa la descalificación). En esta etapa, los encuentros suben de intensidad al jugarse al mejor de nueve combates (FT5), hasta definir al campeón mundial.

Clasificados a la Capcom Cup 12

Jugador País Jugador País AngryBird Emiratos Árabes Kincho Japón Xiaohai China Sahara Japón MenaRD Rep. Dominicana Hinao Japón Leshar Corea del Sur Higuchi Japón NL Corea del Sur Momochi Japón Fuudo Japón Kobayan Japón Micky Hong Kong Ryukichi Japón Rainpro Hong Kong Itabashi Zangief Japón Blaz Chile Punk Estados Unidos Gachikun Japón NuckleDu Estados Unidos Kawano Japón Dual Kevin Estados Unidos Pugera Japón Lexx Estados Unidos YHC-Mochi Japón JAK Estados Unidos BigBird Emiratos Árabes ChrisT Estados Unidos EndingWalker Reino Unido Caba Rep. Dominicana Kilzyou Francia Deiver Chile Xerna Países Bajos Tashi Venezuela Yonangel Alemania Shaka22 Argentina JuicyJoe Suecia NotPedro Brasil JabhiM Sudáfrica Lugabo México DakCorgi Corea del Sur Armakof Panamá Vxbao China III Raihan III Bangladesh Jiewa China Travis Styles Australia HotDog29 Hong Kong Bravery Singapur

