Capcom Cup 12: estos son todos los clasificados al mundial de Street Fighter 6

Argentina, Venezuela, República Dominicana, México, Chile, Panamá y Brasil representarán a Latinoamérica en el mundial de Street Fighter 6.

La Capcom Cup 12, el mundial anual de Street Fighter 6, se celebrará del 11 al 14 de marzo de 2026 en el Ryogoku Kokugikan de Tokio, Japón. Tras el cierre de la última etapa clasificatoria el pasado 8 de febrero, los 48 cupos para las finales han sido completados. Así que a continuación les contaremos quiénes son los mejores jugadores de la tercera temporada del circuito competitivo de Street Fighter 6.

¿Cómo se juega la Capcom Cup 12 y quiénes son los 48 jugadores clasificados?

Para esta edición, Capcom ha implementado un cambio en el sistema de competencia, adoptando un formato similar al visto en la Esports World Cup, dividido en tres fases principales:

  1. Los 48 jugadores se dividen en 12 grupos de cuatro. Se juega bajo un sistema de doble eliminación (GSL) al mejor de cinco combates (FT3). El ganador de cada grupo avanza directamente a la fase final (Top 16), mientras que el segundo lugar de cada grupo pasa a la Fase 2.
  2. Fase 2 (13 de marzo): Los 12 jugadores que terminaron en segundo lugar en la etapa anterior se distribuyen en cuatro grupos de tres. Se compite en formato de “todos contra todos” (round-robin) también al mejor de cinco. Solo el ganador de cada uno de estos cuatro grupos obtiene su boleto al Top 16.
  3. Fase Final (14 de marzo): Los 16 clasificados se enfrentan en una llave de eliminación simple (un solo error significa la descalificación). En esta etapa, los encuentros suben de intensidad al jugarse al mejor de nueve combates (FT5), hasta definir al campeón mundial.

Clasificados a la Capcom Cup 12

JugadorPaísJugadorPaís
AngryBirdEmiratos ÁrabesKinchoJapón
XiaohaiChinaSaharaJapón
MenaRDRep. DominicanaHinaoJapón
LesharCorea del SurHiguchiJapón
NLCorea del SurMomochiJapón
FuudoJapónKobayanJapón
MickyHong KongRyukichiJapón
RainproHong KongItabashi ZangiefJapón
BlazChilePunkEstados Unidos
GachikunJapónNuckleDuEstados Unidos
KawanoJapónDual KevinEstados Unidos
PugeraJapónLexxEstados Unidos
YHC-MochiJapónJAKEstados Unidos
BigBirdEmiratos ÁrabesChrisTEstados Unidos
EndingWalkerReino UnidoCabaRep. Dominicana
KilzyouFranciaDeiverChile
XernaPaíses BajosTashiVenezuela
YonangelAlemaniaShaka22Argentina
JuicyJoeSueciaNotPedroBrasil
JabhiMSudáfricaLugaboMéxico
DakCorgiCorea del SurArmakofPanamá
VxbaoChinaIII Raihan IIIBangladesh
JiewaChinaTravis StylesAustralia
HotDog29Hong KongBraverySingapur
Vía: Eventhubs

