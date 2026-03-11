Capcom Cup 12: resultados de las partidas de Blaz, MenaRD, Shaka, Tashi en el mundial de Street Fighter 6

La ciudad de Tokio, Japón, es la sede oficial de la Capcom Cup 12 y la Street Fighter League (SFL) World Championship 2025. Durante esta semana, los mejores 48 jugadores de Street Fighter 6 en el mundo compiten en un formato renovado por una bolsa de premios que otorga $1,000,000 USD al primer lugar. El evento combina la final del circuito anual de Street Fighter 6 (Capcom Pro Tour) con el mundial por equipos, donde las regiones de Japón, Norteamérica y Europa se enfrentarán.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Street Fighter. Seguir

Resultados del primer día de la Capcom Cup 12

La fase inicial de la Capcom Cup 12 dividió a los participantes en 12 grupos de cuatro personas. El sistema de competencia elegido para este año dicta que el vencedor del cuadro de ganadores de cada grupo accede directamente al Top 16. Los jugadores que caen al cuadro de perdedores deben disputar una segunda fase de grupos en formato Round Robin para intentar capturar uno de los cuatro cupos restantes.

Resumen de los grupos A, C, D y F que jugaron en el primer día de Capcom Cup 12

En el Grupo A, el jugador chileno 2G|Blaz, utilizando a Sagat, logró su clasificación directa al Top 16 tras vencer en la final de ganadores a Falcons|Xiaohai de china con un marcador de 3-2. Previamente, Blaz había derrotado a Yesports|HotDog29 3-0. Por su parte, Xiaohai (quien usó a Mai) deberá buscar su permanencia en el cuadro de perdedores.

XIAOHAI VS BLAZ

FINAL GAME FINAL ROUND#CC12 pic.twitter.com/bXJHYdUPLU — HiFight(ハイファイト) (@HiFightTH) March 11, 2026 La pelea que clasificó al chileno Blaz, ante Xiaohai, estuvo llena de emociones hasta el final.

El Grupo C estuvo conformado por el dominicano WBG|MenaRD, quien usando a Blanka venció a DakCorgi 3-2 en una pelea cerrada. Sin embargo, en la final de ganadores del grupo, fue superado por Reject|BigBird. El jugador emiratí usando a Rashid venció al dominicano con un resultado de 3-1. Ahora, MenaRD se encuentra actualmente en el cuadro de perdedores esperando la siguiente fase de clasificación.

En el Grupo D, el representante de Argentina 2G|Shaka22, compitiendo con Dhalsim, fue derrotado en la semifinal de ganadores por el japonés G8S|Sahara (Ed) con un marcador de 3-0. Sahara finalmente se adjudicó el primer lugar del grupo al vencer a Falcons|NL 3-1, dejando a Shaka22 en el cuadro de perdedores.

BIG damage from @sahara7h to round out the match and advance to Top 16! 🫡#CAPCOMCUP12 | https://t.co/t4GGgeRzxb pic.twitter.com/uTjTdofVKZ — Capcom Fighters (@CapcomFighters) March 11, 2026 Sahara avanzó al Top 16 demostrando por que Ed es uno de los mejores personajes de la temporada actual de Street Fighter 6.

Por último, en el Grupo F, 2G|Tashi, jugador venezolano campeón de la región South America West, usando a Dee Jay cayó ante el japonés Zeta|Momochi (Ed) en la semifinal de ganadores con un 3-0 en contra. Momochi aseguró su puesto en el Top 16 tras derrotar posteriormente al emiratí Reject|AngryBird por 3-0. Por el momento, el venezolano Tashi permanece en la competencia dentro del bracket de perdedores en busca de uno de los cuatro cupos que quedan para avanzar a la etapa final de la Capcom Cup 12.

"AYE AYE AYEEEE!" The dream combo from @momochi212 😈#CAPCOMCUP12 | https://t.co/t4GGgeRzxb pic.twitter.com/TKKW7Rsa63 — Capcom Fighters (@CapcomFighters) March 11, 2026 Durante su participación Momochi demostró un gran control y ejecución con Ed.

¿Cuáles son los primeros clasificados y sus enfrentamientos en el Top 16 de la Capcom Cup 12?

2G|Blaz (Sagat)

Reject|Fuudo (Ed) vs. Reject|BigBird (Rashid)

G8S|Sahara (Ed)

CR|DualKevin (Rashid) vs. Zeta|Momochi (Ed)

8BD|Vxbao (Ed, M. Bison)

DRX|Leshar (Ed) vs. Zeta|Higuchi (Guile)

ESAHK|Micky (Mai)

Kilzyou (Mai) vs. DFM|Itabashi Zangief (Zangief)

¿Cuánto cuesta y cómo ver las finales de la Capcom Cup 12 en Latinoamérica?

Capcom anunció una jugosa reducción en los precios para ver las finales de la Capcom Cup 12: el acceso para los dos días de finales ahora tendrá un costo de ¥1,500 (aproximadamente $10 USD), mientras que el ticket por un solo día se situará en ¥900 ($6 USD aproximadamente). El acceso para ver las finales de la Capcom Cup 12 se puede comprar a través del sitio SPWN en el siguiente enlace.

– Publicidad –

¿Capcom Cup 12 se podrá ver gratis?

La primera etapa de la Capcom Cup 12, la cual se llevará a cabo del 11 al 13 de marzo, se podrá ver gratis en los diferentes canales de Capcom en YouTube o Twitch. Sin embargo, si no pueden comprar las entradas virtuales para ver las finales del mundial de Street Fighter 6, habrá una manera de verlas gratis. Los últimos días, el 14 y 15 de marzo, se habilitará una prueba de transmisión en vivo dentro del Battle Hub de Street Fighter 6 para ver gratis las finales de la Capcom Cup 12. Esta modalidad no tendrá comentarios, no permitirá el rebobinado y la capacidad estará sujeta al límite de los servidores de Street Fighter 6.

Fuente: Capcom Fighters