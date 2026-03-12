Esports

Capcom Cup 12: resultados del segundo día y del mundial de Street Fighter 6

Estos son los jugadores latinoamericanos que siguen con vida en el torneo y los que han quedado eliminados del mundial de Street Fighter 6.

El segundo día de Capcom Cup 12 ha finalizado y con él, la primera mitad del mundial de Street Fighter 6 ya tiene a 12 de los 16 clasificados a la fase final. Así que antes de contarles cómo quedarán configurados los enfrentamientos de las finales, les contaremos los pormenores del segundo día, cómo le fue a los Latinoamericanos y cómo ha quedado configurado el cuadro de eliminación que entregará los últimos cuatro cupos para la final de la Capcom Cup 12, el mundial de Street Fighter 6.

Contenido:

Resultados de los enfrentamientos del segundo día de la Capcom Cup 12

Pueden leer el resumen del primer día de la Capcom Cup 12 en el siguiente enlace.

El segundo día de la Capcom Cup 12, confirmó que el nivel de los jugadores de Latinoamérica se debe tener en cuenta. Esto, además refuerza que la estrategia de Capcom es la correcta. Ya que, sin los circuitos clasificatorios «World Warrior» jugadores como Tashi o Shaka —campeones de nuestra región— no podrían clasificar a la mayor instancia de la competencia, a menos que gasten mucho dinero en viajes. Lo anterior, sin tener en cuenta otras dificultades que tenemos los Latinoamericanos a la hora de viajar.

Jugadores Latinoamericanos que clasifican al tercer día de la Capcom Cup 12

WBG|MenaRD jugando con Blanka aseguró su permanencia en la competencia, tras derrotar a DakCorgi en un apretado set que terminó 3 a 2 a favor del dominicano; quien remontó el set luego de ir perdiendo 2 – 0.

El argentino, 2G|Shaka22 controlando a Dhalsim clasificó a la siguiente fase de Capcom Cup 12 eliminando a Falcons|NL (Akuma) y GG|JabhiM (Terry).

El jugador brasileño E1S|NotPedro avanzó usando a Ken tras vencer a los japoneses AMG|Kobayan (Zangief) y RB|Gachikun (Rashid).

Jugadores Latinoamericanos eliminados en el segundo día de la Capcom Cup 12

Mientras jugadores como MenaRD y Shaka22 y E1S|NotPedro lograban imponer su jerarquía, en el país del sol naciente, otros guerreros no contaron con la misma suerte y quedaron eliminados de la competencia. El dominicano Caba, fue despachado con un contundente 3-0 por Yonangel de Alemania usando a JP.

Por otro lado, el panameño ArmaKOF perdió contra el jugador holandés Xerna, el cual avanzó usando a Mai derrotando también al japonés Tokido (Ken).

Lugabo de México usando a Kimberly fue eliminado por Ryukichi de Japón, el cual clasificó usando a Mai.

Tashi de Venezuela, quien estaba situado en el Grupo F, uno de los más complicados de la Capcom Cup 12, tuvo que enfrentar a Scarz|Kincho, quien con su Terry Bogard no solo eliminó al venezolano, sino que también dejó fuera a uno de los grandes favoritos del certamen, el campeón de EVO, AngryBird.

Finalmente, el jugador chileno Delver con Ed protagonizó una de las batallas más cerradas por el último cupo en el Grupo L. Delver llegó a instancias decisivas manteniendo la esperanza para el cono sur, pero en el duelo definitivo por la clasificación, sucumbió ante el estadounidense SR|JAK y su agresiva Juri, quien terminó arrebatándole el boleto a la siguiente fase.

¿Cuáles son los jugadores que buscarán uno de los cuatro cupos rumbo al Top 16 de la Capcom Cup?

Grupos tercer día Capcom Cup 12Competidor (Equipo / Organización)País
Grupo AJuicyJoe (Ninjas in Pyjamas)SE
BraverySG
MenaRD (Weibo Gaming / Red Bull)DO
Grupo BShaka (2Game)AR
YonangelDE
Kincho (SCARZ)JP
Grupo CNotPedro (E1 Sports)BR
Ryukichi (FAV Gaming)JP
XernaNL
Grupo DChris TatarianUS
|||Raihan|||BD
Jak (Shopify Rebellion)US

Así está, por el momento configurada la etapa final o Top 16 de Capcom Cup 12, el mundial de Street Fighter 6

Hasta el momento, se han definido 12 de los 16 cupos avanzan directamente al Top 16 y así estarían configurados los enfrentamientos iniciales para la fase final de Capcom Cup 12:

  • 2G|Blaz (Sagat) clasificó por el Grupo A.
  • Reject|Fuudo (Ed) vs. Reject|BigBird (Rashid).
  • G8S|Sahara (Ed) clasificó por el Grupo D.
  • CR|DualKevin (Rashid) vs. Zeta|Momochi (Ed).
  • 8BD|Vxbao (Ed, M. Bison) clasificó por el Grupo G.
  • DRX|Leshar (Ed) vs. Zeta|Higuchi (Guile).
  • ESAHK|Micky (Mai) clasificó por el Grupo J.
  • Kilzyou (Mai) vs. DFM|Itabashi Zangief (Zangief).
🔥

https://x.com/i/status/2031995165754482908Fuente: Capcom Fighters

