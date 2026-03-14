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Capcom Cup 12: resultados y campeón del mundial del Street Fighter 6 del 2026

¡Descubre cuál fue el campeón de la Capcom Cup 12! Resultados, personajes y resumen del cuarto día del mundial de Street Fighter 6.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

El mundial de Street Fighter 6, o Capcom Cup 12, ha llegado a su cuarto día y luego de tres jornadas de feroz competencia se ha conocido quienes son los mejores jugadores del tercer año del competitivo del juego de pelea insignia de Capcom. Este año,la Capcom Cup 12 es especial. Ya que, la desarrolladora japonesa ha puesto las finales del torneo bajo el modelo de PPV, razón por la cual no está permitido compartir imágenes o videos de la competencia. Así que a continuación, les contaremos todos los resultados del Top 16 y hasta la gran final que coronará al nuevo campeón de la Capcom Cup. Todo esto junto a resumen de la última jornada del mundial del tercer año del circuito competitivo de Street Fighter 6, el cual este año corona a un nuevo campeón.

Así se ven las finales de la Capcom Cup 12 desde el Battle hub de Street Fighter 6.

Este articulo se irá actualizando con los resultados del cuarto día de Capcom Cup 12.

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Resultados y campeón de la Capcom Cup 12

2G|Blaz (Sagat)
G8S|Sahara (Ed) vs. CR|DualKevin (Rashid)
8BD|Vxbao (Mai, Ed, M. Bison) vs. Zeta|Higuchi (Guile)
ESAHK|Micky (Mai) vs. Kilzyou (Mai, Juri)

5. Reject|Fuudo (Ed)9. ChrisT (Ken)
5. CR|DualKevin (Rashid)
5. 8BD|Vxbao (M. Bison, Mai, Ed)

9. Reject|BigBird (Rashid)
9. Xerna (Mai)
9. Zeta|Momochi (Ed)
9. Scarz|Kincho (Terry)
9. DRX|Leshar (Ed)
9. WBG|MenaRD (Blanka)
9. DFM|Itabashi Zangief (Zangief)

Resumen del cuarto día de la Capcom Cup 12 y todo sobre el Top 16 de Street Fighter 6

La transición del Top 16 al Top 8 estuvo marcada por enfrentamientos sumamente ajustados y llenos de emoción. Cuatro de los duelos iniciales se decidieron por un margen mínimo de 5 – 4, destacando la victoria de Micky sobre el bicampeón MenaRD —de República Dominicana— y el triunfo de Kilzyou ante Itabashi Zangief de Japón. Los combates de la primera ronda del cuarto día de Capcom Cup 12 han resaltado la superioridad de personajes como Mai y Ed. Además que a el Top 8 no clasificaron los jugadores con más experiencia de los 16 que llegaron a la última instancia.

En la ronda de cuartos de final, la tensión aumentó. 2G|Blaz, el último jugador Latinoamericano con vida en el torneo, utilizando a Sagat, logró imponerse ante Reject|Fuudo en una serie de nueve peleas que terminó 5 – 4 a favor del joven jugador chileno. Por otro lado, G8S|Sahara se ha consolidado como el mejor jugador de Ed en el torneo al derrotar 5 – 3 a CR|DualKevin. Luego, en un duelo dominado por el control de las distancias, Zeta|Higuchi con Guile sorpresivamente superó a 8BD|Vxbao, el cual controló a M. Bison (Dictador) con un contundente marcador de 5 – 1.

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Fuente: @CAPCOM_eSports

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