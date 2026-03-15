Capcom Cup 12: resultados y equipo campeón de la Street Fighter League World Championship 2025

Ayer culminó la Capcom Cup 12, torneo en el cual Sahara de Japón se coronó como campeón logrando ganar el premio de un millón de dólares. Ahora, en el segundo y último día de la Street Fighter League World Championship 2025 los campeones de las ligas de Japón, Estados Unidos y Europa se enfrentarán hasta que uno sea coronado como campeón del mundo.

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Resultados y equipo campeón de la final de la Street Fighter League World Championship 2025

La segunda jornada comienza con la rotación de localías, un factor importante para la estrategi. Ya que, el equipo que actúa como «Away» debe declarar su orden de jugadores y personajes con antelación, permitiendo al equipo «Home» seleccionar los counter-picks adecuados.

La actividad del segundo día mantuvo la estructura de puntaje del primer día, donde la victoria en el tercer encuentro (Match 3) representa un valor de 20 puntos, mientras que los dos primeros otorgan 10 puntos cada uno.

Reject vs. Bandits: El equipo japonés Reject aseguró su invicto en una serie que llegó hasta el desempate. Fuudo (Ed) y Leshar (Ed) sumaron los primeros 20 puntos al vencer a Caba (Guile) y Booce Lee (Terry). Aunque MenaRD (Blanka) logró una victoria contundente de 3-0 sobre Daigo (Akuma) en el combate estelar de 20 puntos, Tokido (JP) selló el set en el tiebreaker al derrotar a ChrisT (Ken) 2-1.

El equipo japonés aseguró su invicto en una serie que llegó hasta el desempate. (Ed) y (Ed) sumaron los primeros 20 puntos al vencer a (Guile) y (Terry). Aunque (Blanka) logró una victoria contundente de 3-0 sobre (Akuma) en el combate estelar de 20 puntos, (JP) selló el set en el tiebreaker al derrotar a (Ken) 2-1. Bandits vs. Ninjas in Pyjamas: La escuadra europea NIP logró una victoria crítica de 30 puntos. JuicyJoe (JP) abrió con triunfo ante ChrisT , y aunque Booce Lee empató para la organización dominicana, BigBird (Rashid) dominó el encuentro de 20 puntos con un 3-0 frente a MenaRD .

La escuadra europea logró una victoria crítica de 30 puntos. (JP) abrió con triunfo ante , y aunque empató para la organización dominicana, (Rashid) dominó el encuentro de 20 puntos con un 3-0 frente a . Ninjas in Pyjamas vs. Reject: En el cierre de la jornada, Reject ratificó su primer lugar. Leshar venció a Phenom (Cammy) y, tras un descuento de JuicyJoe frente a Tokido, Fuudo aseguró 20 puntos finales al superar a AngryBird (Akuma) por 3-1.

Tabla de posiciones de la Street Fighter League World Championship 2025

Posición Equipo Jugadores S Rec M Rec Puntos MD GD 1 Reject Tokido, Fuudo, Daigo, Leshar 4-0 9-5 170 +4 +6 2 Bandits MenaRD, Caba, ChrisT, Booce Lee 1-3 5-8 70 -3 -2 2 Ninjas In Pyjamas Phenom, JuicyJoe, AngryBird, BigBird 1-3 6-7 70 -1 -4

¿Resultados de la gran final de la Street Fighter League World Championship 2025?

La fase de grupos de la Street Fighter League World Championship 2025 concluyó con el dominio absoluto de Reject, que finalizó invicto con 170 puntos. La Gran Final se definirá en un formato de «Home & Away» donde el primer equipo en alcanzar 70 puntos será el campeón. Los dos primeros combates de cada set valen 10 puntos y el tercero 20. El enfrentamiento final entre Reject y Bandits inició con una ventaja temprana para el conjunto japonés, el cual también inició como el equipo local. Ya que logró asegurar los primeros 20 puntos de la serie. En la primera pelea, Leshar usando a Ed se impuso ante Booce Lee (Terry) con un marcador de 2-1, seguido por una victoria idéntica de Tokido con JP sobre el Guile de Caba.

En el combate estelar del primer set, Fuudo (Ed) consolidó la ventaja de Reject al derrotar a MenaRD (Blanka) con un marcador de 3-1. Al tratarse del tercer enfrentamiento de la secuencia, esta victoria otorgó 20 puntos adicionales al equipo japonés. Gracias a este resultado, Reject alcanza rápidamente los 40 puntos, quedando a solo 30 de la meta final. El segundo set de la Gran Final marcó el inicio de la recuperación para Bandits, que logró sumar sus primeros 20 puntos tras dos victorias consecutivas. En el primer encuentro, MenaRD (Blanka) demostró su capacidad de adaptación al vencer a Leshar (Ed) con un sólido 2-0. Mientras que en el segundo combate ChrisT (Ken) superó a Daigo (Akuma) con un ajustado 2-1.

En el cierre del segundo set, Fuudo (Ed) reafirmó su consistencia al superar a Booce Lee (Terry) con un contundente 3-0. Esta victoria en el combate estelar otorgó otros 20 puntos cruciales para Reject, frenando el impulso que Bandits había construido en los encuentros previos. Con este resultado, el equipo japonés alcanza los 60 puntos, situándose a una sola victoria de 10 puntos de conseguir el campeonato mundial.

¿Cuál es el equipo campeón de la Street Fighter League World Championship 2025?

En el inicio del tercer set, Leshar (Ed) selló la victoria definitiva para Reject al derrotar a Booce Lee (Terry) con un sólido 2-0. Este resultado otorgó los 10 puntos finales que el equipo japonés necesitaba para alcanzar los 70 puntos, con los cuales se coronaron como campeones mundiales de la Street Fighter League.

El nuevo título de campeones mundiales pertenece a la alineación de Reject, conformada por Tokido, Fuudo, Leshar y el legendario Daigo Umehara. Esta victoria resulta especialmente significativa para «The Beast», quien a sus 44 años suma un prestigioso trofeo internacional más a su extenso palmarés. Adicionalmente, debido a su edad, esta podría ser la última oportunidad de ver a Daigo en la cima del podio mundial antes de un eventual retiro. Esperamos verlo aún activo en la cuarta temporada del competitivo de Street Fighter 6, la cual iniciará en algún momento del segundo trimestre del 2026.

Fuente: @CAPCOM_eSports