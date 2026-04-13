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Capcom abre un concurso global para crear la mascota oficial de la Street Fighter League 2026

Estos son todos los pasos para participar en el concurso que busca conocer a la mascota de la Street Fighter League.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

A principios de mes, Capcom nos mostró el primer tráiler de Ingrid. Ahora, como preámbulo al inicio de la cuarta temporada competitiva de Street Fighter 6, la desarrolladora japonesa ha anunciado el lanzamiento del SFL Mascot Design Contest. Este es un concurso dirigido a la comunidad de artistas de la FGC para crear la mascota que representará a la Street Fighter League (SFL).

¿Cómo participar en el concurso para elegir a la mascota de la Street Fighter League (2026)?

Cómo participar en el concurso para elegir a la mascota de la Street Fighter League (2026)

Los interesados en participar en el SFL Mascot Design Contest deben presentar sus propuestas antes del 6 de mayo de 2026. La participación se realiza a través de la red social X (anteriormente Twitter), siguiendo a la cuenta oficial @CAPCOM_eSports y publicando la obra con el hashtag #SFLMascot.

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Para que las obras sean consideradas válidas, el archivo digital debe cumplir con estos parámetros:

  • Mínimo 1920 × 1080 píxeles (relación de aspecto 16:9).
  • El formato debe ser PNG en modo de color RGB y resolución de 72 dpi.
  • La imagen debe incluir el nombre del personaje, una vista de cuerpo completo y un elemento de diseño inspirado en el logotipo oficial de la SFL, sin alterar los colores o la estructura base de dicho logo.

¿Se puede usar la IA para generar la imagen?

Capcom ha sido claro y directo a la hora de prohibir el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) generativa. Tras incidentes en competencias anteriores donde hubo descalificaciones por este motivo, la empresa requerirá a los finalistas los archivos de trabajo originales (ej. formato .psd) para verificar la autoría humana del diseño. Solo se admitirán obras originales creadas por personas de al menos 13 años de edad.

¿Cómo se elegirá al ganador?

Cómo participar en el concurso para elegir a la mascota de la Street Fighter League (2026)

Un jurado compuesto por personal de Capcom y el equipo de operaciones de la SFL evaluará las imágenes basándose en la originalidad y la viabilidad de implementación. El diseño ganador será redibujado por un ilustrador profesional para su uso oficial. Además del reconocimiento, los participantes recibirán un título especial dentro del videojuego, mientras que el ganador obtendrá un título exclusivo y único. Los resultados se anunciarán de forma progresiva entre mayo y junio de 2026.

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Fuente: página oficial de Street Fighter Esports

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