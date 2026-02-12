Esports

Capcom Cup 12, fecha, precios y como ver gratis las finales del mundial de Street Fighter 6

Capcom ha anunciado los nuevos precios para ver la Capcom Cup 12 y ha anunciado una forma de verla gratis desde el juego.

Hace poco se completaron los 48 cupos para participar en la Capcom Cup 12 y desde septiembre del 2025 sabemos que este año para ver en línea las finales del mundial de Street Fighter 6 en vivo por streaming tendremos que pagar. Afortunadamente, Capcom ha actualizado los precios para ver la Capcom Cup 12 y las finales de la Street Fighter League (SFL): World Championship 2025, eventos que se realizarán en Japón del 11 al 15 de marzo de 2026.

¿Cuánto cuesta y cómo ver las finales de la Capcom Cup 12 en Latinoamérica?

Además de la reducción de precio, la compra de estos tickets en la plataforma SPWN otorgará un color especial para el personaje Rashid.

Anteriormente, el acceso a las finales (Top 16) se había fijado en 4,000 yenes (aprox. $27 USD) por evento, o un paquete de 6,000 yenes (aprox. $40 USD) por ambos eventos. Esta decisión generó críticas de figuras del entorno competitivo, como el jugador dominicano MenaRD, quien señaló el impacto negativo de estos precios en regiones como Latinoamérica. En respuesta a estas observaciones, Capcom ha anunciado hoy una jugosa reducción en los precios para ver las finales de la Capcom Cup 12: el acceso para los dos días de finales ahora tendrá un costo de ¥1,500 (aproximadamente $10 USD), mientras que el ticket por un solo día se situará en ¥900 ($6 USD aproximadamente). El acceso para ver las finales de la Capcom Cup 12 se puede comprar a través del sitio SPWN en el siguiente enlace.

¿Capcom Cup 12 se podrá ver gratis?

La primera etapa de la Capcom Cup 12, la cual se llevará a cabo del 11 al 13 de marzo, se podrá ver gratis en los diferentes canales de Capcom en YouTube o Twitch. Sin embargo, si no pueden comprar las entradas virtuales para ver las finales del mundial de Street Fighter 6, habrá una manera de verlas gratis. Los últimos días, el 14 y 15 de marzo, se habilitará una prueba de transmisión en vivo dentro del Battle Hub de Street Fighter 6 para ver gratis las finales de la Capcom Cup 12. Esta modalidad no tendrá comentarios, no permitirá el rebobinado y la capacidad estará sujeta al límite de los servidores de Street Fighter 6.

Fuente: Street Fighter esports

