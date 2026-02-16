Capcom Cup 12: conoce el orden de los grupos con los 48 mejores jugadores de Street Fighter 6 del mundo

Capcom Cup 12, el evento que corona al campeón mundial del circuito competitivo anual de Street Fighter 6, se llevará a cabo del 11 al 15 de marzo de 2026 en Japón. Esta competición de esports reúne a los mejores jugadores de Street Fighter 6 del mundo, quienes han obtenido su lugar tras meses de torneos clasificatorios regionales y eventos presenciales de alto nivel al rededor del globo.

Estos 48 deportistas electronicos, más allá del prestigio de ganar uno de los torneos más dificiles en cuanto a esports en la actualidad, competirán por un gran premio $1,000,000 de dólares al jugador que logre alzarse con el primer puesto.

¿Cuáles son los grupos y participantes clasificados a la Capcom Cup 12?

No hay ninguna duda en decir que todos los ojos están puestos en el grupo A de la Capcom Cup 12, el cual facilmente es el grupo de la muerte del torneo.

Luego del sorteo así han quedado distribuidos los 48 clasificados a la Capcom Cup 12:

Grupo A: Xiaohai, Blaz, Hotdog29, JuicyJoe.

Xiaohai, Blaz, Hotdog29, JuicyJoe. Grupo B: Kawano, Fuudo, Bravery, EndingWalker.

Kawano, Fuudo, Bravery, EndingWalker. Grupo C: MenaRD, YHC-Mochi, Darkcorgi, Big Bird.

MenaRD, YHC-Mochi, Darkcorgi, Big Bird. Grupo D: NL, Sahara, Shaka, JabhiM.

NL, Sahara, Shaka, JabhiM. Grupo E: Dual Kevin, Pugera, Caba, Yonangel.

Dual Kevin, Pugera, Caba, Yonangel. Grupo F: AngryBird, Momochi, Tashi, Kincho.

AngryBird, Momochi, Tashi, Kincho. Grupo G: Gachikun, Kobayan, NotPedro, Vxbao.

Gachikun, Kobayan, NotPedro, Vxbao. Grupo H: Leshar, Ryukichi, Lugabo, Travis Styles.

Leshar, Ryukichi, Lugabo, Travis Styles. Grupo I: Punk, Xerna, Armakof, Higuchi.

Punk, Xerna, Armakof, Higuchi. Grupo J: Micky, Lexx, Chris Tatarian, Rainpro.

Micky, Lexx, Chris Tatarian, Rainpro. Grupo K: Hinao, Kilzyou, NuckleDu, IIIRaihanIII.

Hinao, Kilzyou, NuckleDu, IIIRaihanIII. Grupo L: Itabashi Zangief, Deiver, JAK, Jiewa.

¿Cómo se juega la Capcom Cup 12?

Para conocer toda la información sobre cómm ver las finales de la CApcom Cup 12, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

ECapcom Cup 12 inicia con una primera fase de 12 grupos de cuatro integrantes, quienes se enfrentan en un bracket o llave de doble eliminación. De cada grupo avanzan dos competidores: el ganador clasifica directamente a la tercera etapa, mientras que el segundo lugar (runner-up) debe disputar una fase intermedia. En esta segunda instancia, los clasificados se reorganizan en cuatro grupos de tres personas bajo un formato round-robin (todos contra todos), donde solo el mejor de cada grupo obtiene el derecho a participar en el Top 16 de la Capcom Cup 12.

La etapa final consiste en un cuadro de 16 jugadores, compuesto por los 12 líderes de la primera fase y los 4 ganadores de la repesca. Esta tercera fase se desarrolla mediante un bracket de eliminación directa bajo la modalidad first-to-five (FT5), coronando al primer jugador que logre sumar cinco victorias.

Fuente: Capcom