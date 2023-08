Día del Gamer: conoce cómo y cuándo participar en los torneos de Compensar

En Colombia, el día del ‘gamer’ se celebra —desde el 2008— el 29 de agosto. Pensando en la siempre creciente oferta de contenidos para el publico ‘gamer’ en su día, Compensar ha anunciado que en este 2023 se unirá a la celebración con dos torneos y una oferta especial para ingresar a sus escuelas de esports de formación. Así que si buscan celebrar a lo grande el día del ‘gamer’ este 29 de agosto en Colombia, les contaremos cómo pueden hacerlo y qué pueden ganar.

Índice

¿Cuáles son los torneos del día del ‘gamer’ de Compensar?

La celebración del día del ‘gamer’ de Compensar tendrá dos torneos de esports, los cuales premiarán a los campeones de cada categoría con una bolsa de premios de hasta $2.500.000 COP. Adicionalmente, los primeros 100 jugadores que se inscriban a los torneos del día del ‘gamer’ de Compensar recibirán un descuento del 30% si se suscriben a las escuelas esport de formación.

Torneos del día del ‘gamer’ de Compensar en Colombia:

Valorant : este torneo enfrentará a equipos de 5 Vs 5 y el ganador recibirá un premio de $2.000.000 COP.

: este torneo enfrentará a equipos de 5 Vs 5 y el ganador recibirá un premio de $2.000.000 COP. FIFA 23: el torneo del juego de fútbol virtual de EA se desarrollará en las plataformas Xbox One y PlayStation 4 y se premiará al primer puesto con $400.000 COP y el segundo lugar se llevará $100.000 COP.

¿Cómo puedo inscribirme a los torneos del día del ‘gamer’ de Compensar?

Para participar en los torneos de la celebración del día del ‘gamer’ solo deben ingresar a la tienda en línea de Compensar —en el siguiente enlace— o en las taquillas de la sede principal de la Av 68 en Bogotá.

El valor de la inscripción a los torneos del día del ‘gamer’ de Compensar varia entre $10.000 COP y $15.000, dependiendo la categoría del afiliado.

¿Puedo inscribirme en el los torneos del día del ‘gamer’ de Compensar sin ser afiliado?

Si no son afiliados de Compensar no se preocupen. Ya que, para participar en el torneo de Valorant o FIFA 23 del día del ‘gamer’ pueden inscribirse sin ser afiliados. El costo de inscripción —si no son afiliados de Compensar— es de $15.000 COP.

¿Cuándo es la celebración del día del ‘gamer’ de Compensar para el público de Colombia?

Las inscripciones para los torneos de la celebración del día del ‘gamer’ en Colombia de Compensar terminan el domingo 27 de agosto. Los torneos iniciarán martes 29 de agosto y se extenderán hasta sábado 9 de septiembre.

Aplican términos y condiciones, los cuales pueden consultar en el siguiente enlace.

Fuente: Compensar