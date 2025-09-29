No estoy de acuerdo, palabras de MenaRD sobre el precio que costará ver las finales de Capcom Cup 12

la duodécima temporada del Capcom Pro Tour se acerca a su final y durante Tokyo Game Show 2025, la desarrolladora de Osaka entrego una actualización del evento final. Como ya sabemos, la Capcom Cup 12 se celebrará del 11 al 14 de marzo de 2026 en el emblemático Ryogoku Kokugikan en Tokio. El evento contará con una bolsa de premios total de $1.282.000 USD, de los cuales el campeón de esta edición recibirá un premio de $1.000.000 dólares. Cabe resaltar, que todos los participantes que clasifiquen a la etapa final recibirán una compensación económica por su desempeño, incluso los que finalicen en el puesto 48, quienes se llevarán $1.500 dólares.

¿Cuánto cuesta ver las finales o Top 16 de la Capcom Cup 12?

Capcom anunció en TGS 2025 un cambio significativo en la transmisión de la Capcom Cup 12. Ya que, por primera vez en la historia del evento, la porción de la competencia correspondiente al Top 16 adoptará un formato de pago por evento (PPV), similar al utilizado en la Street Fighter League. El costo para acceder a la transmisión de las finales de la Capcom Cup 12 será de 4.000 yenes (aproximadamente $26.75 USD o $110.000 COP). Este mismo precio aplicará para la Copa Mundial de la Street Fighter League. Aquellos que deseen ver ambos eventos podrán adquirir un paquete por 6.000 yenes (alrededor de $40.13 o $160.000 COP).

¿Cuáles son las consecuencias de esta decisión de Capcom?

Ahora que ya sabemos cuánto cuesta ver las finales de la Capcom Cup 12, es momento de ver la reacción de la comunidad.

Este nuevo formato implicaría restricciones en la realización de “watch parties” por parte de creadores de contenido en plataformas como Twitch y YouTube. La visualización en vivo de la fase final no será posible sin el pago correspondiente. Sin embargo, los encuentros previos al Top 16 continuarán siendo de acceso gratuito y se transmitirán tanto en YouTube como en Twitch. Esto permitirá que los espectadores sigan el evento hasta el último día, el sábado. Además, las repeticiones de todos los partidos estarán disponibles para su descarga y visualización gratuita entre el 21 y 22 de marzo de 2026, aunque sin comentarios en vivo.

MenaRD alza su voz por la comunidad

納得しがたいです



日本ではこれが普通だと理解していますし、ありがたいことにコミュニティはまだこの方法で支え合えています。



しかし、私の地域を含む多くの地域では、このゲームをプレイする余裕すらほとんどない。ストリートファイターの頂点を楽しむ機会を阻まれるべきではない。… https://t.co/DAVzvxvUWu — WBG MenaRD🇩🇴 (@_MenaRD__) September 28, 2025 Esperamso que esta no sea la última declaración de MenaRD al respecto.

Saul Leonardo «MenaRD» Mena II, el mejor jugador de Street Fighter de Latinoamérica, ha alzado su voz en protesta a la decisión de la desarrolladora japonesa de cobrar por las finales de la Capcom Cup 12.

“No estoy de acuerdo. Entiendo que en Japón esto es lo normal y, afortunadamente, la comunidad todavía puede apoyarse de esta manera. Sin embargo, en muchas regiones, incluida la mía, la gente apenas puede permitirse jugar a este juego. No se les debe impedir la oportunidad de disfrutar de la cima del competitivo de Street Fighter. Creo que aún es demasiado pronto.” Fueron las palabras de MenaRD sobre la decisión de Capcom.

Adicional al punto de MenaRD, el cual se centra en lo difícil que es por la economía de los países de nuestra región pagar el precio del PPV de la Capcom Cup 12. Los creadores de contenido enfocados a seguir los juegos de pelea se verán ampliamente afectados por la decisión. Ya que, no podrán hacer costream del evento. Otra parte de la comunidad pide el regreso de los paquetes de soporte de la Capcom Cup que se vendían para Street Fighter V, como una mejor forma de apoyar al evento.

Por el momento, Capcom no ha confirmado si este formato de PPV tendrá pagos ajustados a cada región o si el precio en yenes será el oficial para todo el mundo. Esperamos conocer más sobre esta polémica decisión que, a pocos meses de terminar el competitivo de cada región, ha dividido la opinión de los fanáticos.

Fuente: @CapcomFighters