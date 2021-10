Desafíos Gamer Fighting Fest: estas son las llaves y fechas de la competencia

El Fighting Fest de DesafíosGamer.com esta por culminar. Así que este sábado 9 y el domingo 10 de octubre los ‘gamers’ de colombia vivirán la emoción y los combates de los torneos de Guilty Gear -STRIVE- y The King of Fighters XIV. Pero antes conoceremos las llaves de este torneo de esports, el cual reúne a los mejores gamers de juegos de pelea de Colombia.

¿Dónde será el punto de encuentro de los torneos de Guilty Gear -STRIVE- y The King of Fighters XIV ?

Los jugadores que se enfrentarán en los torneos de Guilty Gear -STRIVE- y The King of Fighters XIV deberán reunirse en el canal de Discord de GamerFocus, la invitación a nuestro Discord la encontrarán en el siguiente enlace.

¿Cuáles son las llaves del torneo de Guilty Gear -STRIVE- del Fighting Fest de DesafíosGamer.com?

Guilty Gear -STRIVE-, el último juego de la franquicia creada por Daisuke Ishiwatari, llegó al mercado este año y este torneo reunirá a los mejores gamers de Colombia en un torneo de doble eliminación. Entre los jugadores destacados se encuentran los miembros del equipo de esports especializado en juegos de pelea llamado Wul3. Este equipo es conocido en la comunidad por su participación en torneos internacionales en línea de GGST y por su dominio de la escena de Dragon Ball FighterZ en Colombia. Otros jugadores destacados que participarán en este torneo de esports de Colombia son Mokun de Venezuela, Therian de Bogotá y Heavymetal de la ciudad de Medellín. ¿Quién se coronará como el primer campeón de torneo Guilty Gear -STRIVE- de DesafíosGamer.com?

Para leer nuestra reseña de Guilty Gear -STRIVE-, basta con seguir este enlace.

¿Cuáles son las llaves del torneo de The King of Fighters XIV del Fighting Fest de DesafíosGamer.com?

El torneo de The King of Fighters XIV del Fighting Fest de DesafíosGamer.com, reunirá a los mejores gamers de colombia especializados en este esport. Jugadores como Rocklandkyo, Noscas, Z1d4n3, Gabysaki, PedroKOF, Makensy y Pachón de Bogotá, Medellín y diferentes zonas del territorio Colombiano se enfrentarán por última vez en un torneo oficial de KOF XIV —apoyado por SNK— antes del lanzamiento de The King of Fighters XV. ¿Quién se coronará como el último rey de la pelea de KOF XIV?

Para leer nuestra reseña de The King of Fighters XIV, basta con seguir este enlace.

¿Cómo y dónde ver las Fighting Fest, el torneo para los gamers de Colombia que viven la pasión de los juegos de pelea?

La emoción de las luchas de The King of Fighters XIV y Guilty Gear -STRIVE- se podrá disfrutar en el fanpage de DesafíosGamer.com o en las páginas en Facebook de GamerFocus y TribuGamer el jueves 16 y 23 a partir de las 8:00 PM hora de Colombia.

¿Quién es el campeón del Top 8 de Samurai Shodown de DesafíosGamer.com?

Durante la noche del jueves 7 de octubre, los ocho mejores jugadores de Colombia del videojuego Samurai Shodown se enfrentaron en una lucha sin cuartel por el título de campeón del torneo. Luego de tres jornadas y grandes combates Gabysaki de la ciudad de Bogotá se coronó como el Campeón de Colombia de Samurai Shodown, el juego de pelea de espadas y muchos ‘footsies’ que ha llegado para ser uno de los esports más rápidos y emocionantes en el género de juegos de pelea.

Para leer nuestra reseña de Samurai Shodown, basta con seguir este enlace.