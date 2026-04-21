Dragon Ball FighterZ: estas son las notas del parche o actualización de abril

Tras cuatro años desde el lanzamiento de la Androide 21 (Bata de laboratorio), Dragon Ball FighterZ recibirá un nuevo personaje descargable. Se trata de Goku SS4 de Dragon Ball Daima, quien se integrará al juego el miércoles 22 de abril de 2026. Este anuncio coincide con la llegada de la versión 1.50 del juego, la cual se centra principalmente en ajustes técnicos y algunas correcciones de errores.

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Cambios en las mecánicas

Limit Breaking Power: Se eliminó el autorrellenado de la Barra de Ki cuando el poder de límite roto se activa mientras la salud del oponente es 0.

Goku Super Saiyajin

Dragon Flash Fist (débil): Se ajustó el blockstun del ataque Dragon Flash Fist (débil) de Goku (Super Saiyan).

Se ajustó el blockstun del ataque Dragon Flash Fist (débil) de Goku (Super Saiyan). Dragon Flash Fist: La versión terrestre del ataque Dragon Flash Fist de Goku (Super Saiyan) ahora cuenta como un ataque de salto.

Krillin

Jumping Unique Attack: Se corrigió un error en el que conectar el ataque único en salto de Krillin, realizado después de un comando de Dash simple, resultaba en un Super Dash.

Vegeta Super Saiyajin

Galaxy Breaker: Vegeta ya no puede ser empujado hacia atrás por un oponente durante el movimiento Galaxy Breaker.

Androide 17

Jumping Unique Attack: Se corrigió un error en el que conectar el ataque único en salto de Android 17, realizado después de un comando de Dash simple, resultaba en un Super Dash.

Jiren

Counter Impact: Se cambió el Counter Impact de Jiren para que no transicione a un ataque al final de un encuentro.

Videl

Justice Revenge: Se corrigió un error en el que el Gran Saiyaman permanecía en pantalla bajo ciertas condiciones durante el Justice Revenge de Videl. • Justice Revenge: Se ajustó el área que golpea a los oponentes detrás del personaje al usar el Justice Revenge de Videl en estado potenciado.

Goku (GT)

Super Ultra Spirit Bomb: El daño mínimo garantizado de la Super Ultra Spirit Bomb de Goku (GT) ahora disminuye cuando se utiliza dos o más veces en el mismo combo.

Fuente: Bandai Namco