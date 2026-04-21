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Dragon Ball FighterZ: estas son las notas del parche o actualización de abril

Corrección de errores y uno que otro ajuste a algunos de los personajes de Dragon Ball FighterZ llega con la nueva actualización.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Tras cuatro años desde el lanzamiento de la Androide 21 (Bata de laboratorio), Dragon Ball FighterZ recibirá un nuevo personaje descargable. Se trata de Goku SS4 de Dragon Ball Daima, quien se integrará al juego el miércoles 22 de abril de 2026. Este anuncio coincide con la llegada de la versión 1.50 del juego, la cual se centra principalmente en ajustes técnicos y algunas correcciones de errores.

Contenido:
Dragon Ball FighterZ: estas son las notas del parche o actualización de abril

Cambios en las mecánicas

  • Limit Breaking Power: Se eliminó el autorrellenado de la Barra de Ki cuando el poder de límite roto se activa mientras la salud del oponente es 0.

Goku Super Saiyajin

  • Dragon Flash Fist (débil): Se ajustó el blockstun del ataque Dragon Flash Fist (débil) de Goku (Super Saiyan).
  • Dragon Flash Fist: La versión terrestre del ataque Dragon Flash Fist de Goku (Super Saiyan) ahora cuenta como un ataque de salto.

Krillin

  • Jumping Unique Attack: Se corrigió un error en el que conectar el ataque único en salto de Krillin, realizado después de un comando de Dash simple, resultaba en un Super Dash.

Vegeta Super Saiyajin

  • Galaxy Breaker: Vegeta ya no puede ser empujado hacia atrás por un oponente durante el movimiento Galaxy Breaker.

Androide 17

  • Jumping Unique Attack: Se corrigió un error en el que conectar el ataque único en salto de Android 17, realizado después de un comando de Dash simple, resultaba en un Super Dash.

Jiren

  • Counter Impact: Se cambió el Counter Impact de Jiren para que no transicione a un ataque al final de un encuentro.

Videl

  • Justice Revenge: Se corrigió un error en el que el Gran Saiyaman permanecía en pantalla bajo ciertas condiciones durante el Justice Revenge de Videl. • Justice Revenge: Se ajustó el área que golpea a los oponentes detrás del personaje al usar el Justice Revenge de Videl en estado potenciado.

Goku (GT)

  • Super Ultra Spirit Bomb: El daño mínimo garantizado de la Super Ultra Spirit Bomb de Goku (GT) ahora disminuye cuando se utiliza dos o más veces en el mismo combo.
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Fuente: Bandai Namco

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