El duelo generacional (FT 10) entre Daigo «The Beast» y MenaRD ya tiene fecha

El año pasado, les contamos que el jugador dominicano de Street Fighter Saul Leonardo «MenaRD» Mena II— retó públicamente a Daigo «The Beast» Umehara a un primero a 10 (FT 10). Ahora, durante la ceremonia de la segunda edición de los EVO Awards se confirmó oficialmente la realización del esperado enfrentamiento entre estos dos jugadores que son leyendas para cada una de las generaciones a las que pertenecen.

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¿Cuándo será el FT10 entre Daigo «The Beast» y MenaRD en Street Fighter 6?

El evento, que enfrentará en un FT 10 a Daigo y MenaRD, hará parte de la serie Kemonomichi —獣道, literalmente «camino de la bestia» que muestra diferentes retos contra The Beast tendrá lugar el miércoles 29 de abril de 2026 en Kawasaki, Japón, bajo el sello de EVO Legends Live. El anuncio se realizó mediante un tráiler compartido en EVO Awards 2026. La confirmación del evento fue replicada por las cuentas oficiales de Evo y la organización REJECT, equipo al que pertenece Umehara.

The Beast vs The Bull.



The long-awaited FT10 between @daigothebeast and @_MenaRD__ is going down at Evo Legends Live on April 29, 2026.



Stay tuned for more details. #EvoAwards pic.twitter.com/vLEURYXVwG — Evo (@Evo) March 29, 2026

¿Cómo retó MenaRD a Daigo «The Beast» Umehara?

MenaRD retó o desafío a Daigo por medio de un mensaje que el jugador dominicano publicó en su perfil de X, antes Twitter, tanto en inglés como en japonés. A continuación, les compartimos una traducción del mensaje con el que Saul Leonardo «MenaRD» Mena II lanzó su reto a la legenda Daigo «The Beast» Umehara:

«Hola,

Espero que te haya ido bien. Quiero confesar que creo firmemente que eres el mejor en cuanto a preparación de sets largos en Street Fighter. Tu gran récord ha demostrado lo increíblemente fuerte que te vuelves cuando te preparas para un jugador. Sería el mayor honor de mi carrera si tuviera la oportunidad de pelear contigo en un primero a 10. Desde joven, me he dedicado a la preparación y me pregunto hasta dónde podríamos llegar si decidiéramos centrarnos en un solo set entre nosotros durante meses. No tiene que ser este año ni en un futuro cercano, pero como alguien que se inspiró a dedicar su vida a Street Fighter por lo que has hecho, te pido que me des la oportunidad de subir de nivel junto a ti.

Sé que esta es una gran petición, pero te prometo que haré que este sea el desafío más difícil que pueda. Estaré disponible cuando lo consideres oportuno. Gracias por leer esto.

Para Daigo Umehara».

La respuesta de Daigo a MenaRD

Daigo no tardó en ver este mensaje y durante uno de sus streams se tomó un tiempo para leer el reto de MenaRD al aire y contestar.

¿Quiénes son estos jugadores?

Si no conocen quiénes son Daigo y MenaRD, no se preocupen. Ya que, les contamos que la trayectoria de los participantes, Daigo Umehara, conocido en la comunidad de juegos de pelea como «The Beast», cuenta con un historial de victorias en este formato tras superar previamente a jugadores como Tokido, Infiltration y Xian. Por su parte, MenaRD, apodado «The Bull», es el único bicampeón de la Capcom Cup, el mundial de Street Fighter 6, habiendo obtenido el título en 2017 y 2023.

¿Quién creen que ganará este primero a 10? los leemos en los comentarios.

Vía: Eventhubs