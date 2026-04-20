¡En toda esas gafas! jugador de Counter Strike es baneado 10 años por golpear a un oponente

La escena competitiva de Counter Strike 2 se ha visto sacudida por un incidente violento durante el torneo CAGGTUS Leipzig, organizado por DACH CS. Ya que, el jugador alemán conocido profesionalmente como ‘MAUschine’ agredió físicamente a un oponente en pleno escenario.

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A diferencia de lo habitual, el conflicto no ocurrió durante las partidas, sino en la ceremonia de premiación posterior a la final. Mientras los equipos finalistas se posicionaban en el escenario frente a las cámaras, MAUschine golpeó en el rostro a ‘Spidergum’, jugador del equipo contrario. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para desencajar los lentes de la víctima, quien se mostró visiblemente desorientado ante el ataque imprevisto, mientras el personal de seguridad y la organización intervenían para retirar al agresor del escenario.

¿Qué consecuencias acarreará el jugador de Counter Strike 2 MAUschine por golpear a su rival?

El incidente, captado íntegramente por la transmisión oficial del evento, se viralizó rápidamente. Informes de la comunidad, respaldados por registros de redes sociales, sugieren que la reacción violenta fue motivada por el intercambio de palabras hostiles (trash talk) durante el encuentro. Sin embargo, esto parece ser una riña de «honor». Ya que, la disputa no involucraba premios económicos; los equipos competían únicamente por boletos de invitación para la edición del próximo año del evento LAN en Leipzig.

Luego de la premiación, Spidergum declaró que MAUschine tenía más puntería con la mano que con la AWP.

La respuesta de las entidades reguladoras ha sido contundente para sentar un precedente sobre la conducta de los jugadores. Tanto la German DACH League como Fragster aplicaron un veto de 10 años al jugador. Adicionalmente, el caso ha sido remitido a la Comisión de Integridad de los Esports (ESIC), lo que podría extender la prohibición a nivel global. Finalmente, MAUschine podría enfrentar la suspensión de su canal de transmisión y posibles acciones legales si Spidergum decide presentar cargos por agresión física.

Vía: dust2