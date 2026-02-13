Equipos y fechas de los torneos LRN y LRN 2026 Split 1 de League of Legends

El camino hacia las grandes competencias de League of Legends en Latinoamérica en 2026 está a punto de empezar con los torneos de la LRN (Liga Regional Norte) y la LRS (Liga Regional Sur), así que vamos a darle toda la información que deben saber sobre los equipos participantes, cuándo empiezan a jugar y cómo verlos en vivo para que no se los pierdan.

Las partidas de LoL de la LRN empiezan el lunes 2 de marzo de 2026 y las de la LRS empiezan el día siguiente, el martes 3 de marzo. Los seis primeros equipos de cada liga clasificarán a los Playoffs del split 1 y los últimos equipos tendrán que enfrentarse con los aspirantes de la clasificatoria abierta para pasar.

Hablando de los equipos, estos serán los participantes.

LRN LRS 3v Team Farenvehn Fuego Golden Lions Hot N Ready Maze Gaming Icon Esports Malvinas Gaming Movistar Lyon Academy Sicar Esports ODD Esports Seven Darl SDM Tigers The Last Fance Zeu5 Esports Volticons

Para conocer los días en las que hay partidas, vean la siguiente tabla. La fase inicial va del 2 de marzo al 14 de abril y los Playoffs van del 4 de mayo al 2 de junio. La gran final de la LRN será el 8 de junio y la gran final de la LRS será el 9 de junio.

Todos los demás equipos de League of Legends que aspiren a la gloria y el ascenso a la LRS o la LRN van a participar en el torneo clasificatorio que va del 9 al 24 de mayo de 2026. Luego tendremos el torneo de ascenso de la LRS del 10 al 13 de junio y el de la LRN del 21 al 22 de junio.

Podremos ver algunas de las partidas de League of Legends de la LRN y de la LRS en directo en los canales Twitch.tv/lolacelatam y YouTube.com/@lolacelatam pero tengan en cuenta que NO TODAS LAS PARTIDAS VAN A SER TRANSMITIDAS EN VIVO. Se supone que habrán costreamers, equipos y jugadores que harán cobertura directa de cualquier partida que no forme parte de la transmisión oficial.