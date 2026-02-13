Equipos y fechas de los torneos LRN y LRN 2026 Split 1 de League of Legends

El camino hacia las grandes competencias de League of Legends en Latinoamérica en 2026 está a punto de empezar con los torneos de la LRN (Liga Regional Norte) y la LRS (Liga Regional Sur), así que vamos a darle toda la información que deben saber sobre los equipos participantes, cuándo empiezan a jugar y cómo verlos en vivo para que no se los pierdan.
Las partidas de LoL de la LRN empiezan el lunes 2 de marzo de 2026 y las de la LRS empiezan el día siguiente, el martes 3 de marzo. Los seis primeros equipos de cada liga clasificarán a los Playoffs del split 1 y los últimos equipos tendrán que enfrentarse con los aspirantes de la clasificatoria abierta para pasar.
Hablando de los equipos, estos serán los participantes.
|LRN
|LRS
|3v Team
|Farenvehn
|Fuego
|Golden Lions
|Hot N Ready
|Maze Gaming
|Icon Esports
|Malvinas Gaming
|Movistar Lyon Academy
|Sicar Esports
|ODD Esports
|Seven Darl
|SDM Tigers
|The Last Fance
|Zeu5 Esports
|Volticons
Para conocer los días en las que hay partidas, vean la siguiente tabla. La fase inicial va del 2 de marzo al 14 de abril y los Playoffs van del 4 de mayo al 2 de junio. La gran final de la LRN será el 8 de junio y la gran final de la LRS será el 9 de junio.
Todos los demás equipos de League of Legends que aspiren a la gloria y el ascenso a la LRS o la LRN van a participar en el torneo clasificatorio que va del 9 al 24 de mayo de 2026. Luego tendremos el torneo de ascenso de la LRS del 10 al 13 de junio y el de la LRN del 21 al 22 de junio.
Podremos ver algunas de las partidas de League of Legends de la LRN y de la LRS en directo en los canales Twitch.tv/lolacelatam y YouTube.com/@lolacelatam pero tengan en cuenta que NO TODAS LAS PARTIDAS VAN A SER TRANSMITIDAS EN VIVO. Se supone que habrán costreamers, equipos y jugadores que harán cobertura directa de cualquier partida que no forme parte de la transmisión oficial.