EWC 2025: resultados del torneo de Fatal Fury entre Xiaohai, Go1, DarkAngel y más

La Esports World Cup 2025 ha dado inicio oficialmente esta semana en Riad, Arabia Saudita. Fatal Fury: City of the Wolves. Dieciséis jugadores de élite han asegurado su lugar en el último día del evento, incluyendo nombres destacados como KSG|Xiaohai, CAG|Fenrich, DFM|Go1, Falcons|E.T., WBG|Poongko y los latinoamericanos Navi|DarkAngel y GHZ|TheGio.

DarkAngel de México es único jugador de Latinoamérica en llegar al Top 8 del torneo de Fatal Fury: City of the Wolves en Esports World Cup 2025 (EWC).

Al inicio de esta fase final, los competidores se distribuyeron en cuatro grupos distintos, cada uno compuesto por cuatro jugadores, quienes se enfrentarán en un formato de doble eliminación interna al mejor de cinco peleas (FT3). Los dos mejores jugadores de cada grupo avanzaron al Top 8. Esta fase decisiva se disputó bajo un formato de eliminación simple al mejor de nueve peleas (FT5) hasta que un campeón indiscutible sea coronado.

Resultados del Top 8 de Fatal Fury: City of the Wolves en Esports World Cup 2025 (EWC)

Como era de esperar, la Esports World Cup viene acompañada de una impresionante bolsa de premios. En el caso de Fatal Fury: City of the Wolves esta es de $1.000.000 de dólares. Esta suma de dinero que se repartirá entre todos los participantes del torneo de Fatal Fury: City of the Wolves. Gracias a esto, los primeros eliminados se llevaron a casa una suma considerable de $20.000 dólares cada uno. Los premios escalan progresivamente con cada posición, culminando en un gran premio de $300.000 dólares para el campeón.

1. DFM|Go1 (Kain, Marco)

2. KSG|Xiaohai (Billy, Hotaru)

3. Navi|DarkAngel (Terry)

4. Falcons|Mok (Hokutomaru)

5. Yesports|RB (Kain)

5. CAG|Fenrich (Kain)

5. Falcons|E.T. (Billy, Hokutomaru)

5. Falcons|Xyzzy (Billy)

Pueden revivir toda la emoción del Top 8 del torneo de Fatal Fury: City of the Wolves en Esports World Cup 2025 en el archivo.

Fuente: Esports World Cup 2025