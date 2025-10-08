Esports World Cup (EWC) 2026: estos son los primeros 20 juegos confirmados

La edición 2025 de la Esports World Cup (EWC) concluyó tras siete semanas de intensa competencia en Riad, Arabia Saudita. El evento batió récords con una audiencia de 750 millones de espectadores y una bolsa final de premios total que superó los 27 millones de dólares. El premio principal del Club Championship, una competición entre organizaciones por la mayor cantidad de puntos acumulados en todas las disciplinas, el cual fue ganado por Team Falcons, que se llevó 7 millones de dólares.

¿Cuáles son los primeros 20 juegos de 24 que tendrá Esports World Cup 2026?

A nivel de juegos individuales, destacamos la sorprendente victoria de The MongolZ en Counter-Strike 2 y la defensa exitosa del campeón Zeng «Xiaohai» Zhuojun en Street Fighter 6. Ahora, la atención se dirige a la edición de 2026, confirmada para regresar entre julio y agosto. Ahora, desde las cuentas en redes sociales de la organización se han confirmado un listado de 20 juegos de un listado final de 24 que tendrán torneos en Esports World Cup (EWC) 2026

Apex Legends

Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Warzone

Chess

Counter-Strike 2

CrossFire

Dota 2

FC 26

Fatal Fury: City of the Wolves

Free Fire

Honor of Kings

League of Legends

Mobile Legends: Bang Bang

Overwatch 2

PUBG: Battlegrounds

PUBG Mobile

R6 Siege

Street Fighter 6

Teamfight Tactics

Valorant

Algunos juegos de pelea, que no están en este listado, como Tekken 8 y 2XKO han tenido anuncios sobre su presencia en EWC. Por ejemplo, Tekken 8 figura en Liquipedia como parte del grupo de torneos para el 2026 y Riot Games —en febrero de 2025— anuncio que se asociarán a Esports World Cup (EWC) para llevar su juego de pelea durante tres años al evento. Por el momento, solo tendremos que esperar un poco para que conozcamos cuáles serán los últimos cuatro juegos que completarán la lista de 24 de los torneos oficiales de Esports World Cup (EWC) 2026.

Fuente: cuenta oficial de Esports World Cup en X, antes Twitter.