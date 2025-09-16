Esports

Esta es la lista total de participantes de EVO Francia

Con 1.654 participantes, el torneo de Street Fighter 6 en EVO Francia 2025 ya ha roto el récord como el más nutrido de todo Europa.

EVO Francia 2025, el primer Evolution Championship Series que se celebra en Europa, se llevará a cabo del 10 al 12 de octubre de 2025 en el Palacio de Exposiciones de Niza. Ahora, a menos de un mes para el inicio del EVO Francia de 2025, la organización ha revelado las cifras finales de participantes de cada uno de los torneos del evento.

¿Cuáles es la cantidad final de inscritos de cada uno de los torneos oficiales de EVO Francia de 2025?

De acuerdo con la información oficial, el torneo de Street Fighter 6 en EVO Francia 2025 lidera la lista con 1.654 inscritos, consolidándose como el torneo más nutrido de la franquicia en el viejo continente. En segundo lugar, se encuentra Tekken 8, que atrajo a 1.156 competidores. Mientras tanto, la lista la cierra Hunter X Hunter: Nen Impact con un total de 135 jugadores. Este último torneo, a pesar de no ser el que más participantes ha tenido, genera interés. Esto debido al desastroso lanzamiento y la muy variada recepción que recibió el título por la prensa y el público.

Total de inscritos a cada torneo de EVO Francia 2025:

  • Street Fighter 6: 1,654 participantes (reseña)
  • Tekken 8: 1,156 participantes (reseña)
  • Guilty Gear Strive: 572 participantes (reseña)
  • Granblue Fantasy Versus: Rising: 438 participantes
  • Fatal Fury: City of the Wolves: 388 participantes (reseña)
  • Dragon Ball FighterZ: 224 participantes (reseña)
  • Hunter x Hunter: Nen Impact: 135 participantes (reseña)

Deben estar muy pendientes. Ya que, en GamerFocus estaremos cubriendo a detalle el primer EVO que se llevará a cabo en Europa.

Fuente: EVO Francia

