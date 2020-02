Esta noticia se irá actualizando con los resultados del torneo.

Después de una larga e intensa temporada, por fin hemos llegado al final y estos son los resultados del Dragon Ball FighterZ World Tour. Esta última jornada –de la temporada 2019 – 2020– comenzó el día sábado con un torneo, en el cual participaron 250 personas, que buscaba entregar un cupo al grupo de los 16 jugadores más fuertes en el juego. Fue así como BC|Tachikawa, usando a Teen Gohan, GT Goku y Yamcha, se metió en el selecto grupo de finalistas.

Los jugadores que clasificaron al top 16 fueron: CO|Go1, FOX|SonicFox, ASM|Wawa, CO|Fenrich, Dekillsage, BC|Kazunoko, VGIA|Shanks, Maddo, PG|BNBBN, EG|NYChrisG, Supernoon, FT|B, BC|ApologyMan, BC|Tachikawa y RSG|Seo. Estos jugadores se enfrentaron en cuatro grupos, los cuales usaron la modalidad de ‘round robin, para decidir los mejores ocho participantes de la temporada. Los finalistas fueron: CO|Go1, Dekillsage, CO|Fenrich, BC|Tachikawa, Maddo, Matoi, BC|ApologyMan y Supernoon.

Resultados del Dragon Ball FighterZ World Tour — Top 8

1.

2.

3.

4.

5. Maddo (Kid Buu, GT Goku, Goku)

5. BC|ApologyMan (Piccolo, Teen Gohan, Goku)

7. Matoi (Android 21, Goku, Bardock)

7. Supernoon (Kid Buu, Bardock, GT Goku)

Este ha sido un torneo lleno de sorpresas. sin embargo, lo que más asombró a los asistentes y a las miles de persona viendo el torneo en casa fue que SonicFox no logrará entrar al top 8. Pero esta no fue la única sorpresa que se llevó el público, ya que Bandai Namco anunció que la tercera temporada del juego tendrá drásticos cambios en las mecánicas globales. Esto, para muchos miembros de la comunidad de juegos de pelea, hará que Dragon Ball FighterZ sea un mejor sucesor espiritual de Marvel Vs Capcom.

Fuente: canal oficial de RedBull en Twitch