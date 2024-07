EVO 2024: SNK anuncia demostración de Fatal Fury y panel de desarrolladores

Evo 2024 está a la vuelta de la esquina y como es costumbre días antes del inicio del torneo de juegos de pelea más importante del mundo las desarrolladoras de videojuegos que asistirán al evento empiezan a anunciar los contenidos que llevarán. Así que SNK ha empezado a revelar lo que podrán esperar los asistentes a EVO 2024 y los miles de fanáticos que están atentos del torneo por las diferentes plataformas de ‘streaming’.

Durante EVO 2024, SNK llevará a cabo un panel especial de desarrolladores, en el cual podríamos conocer nueva información de los diferentes proyectos que la desarrolladora japonesa tiene en producción.

En especial, los fanáticos de SNK pueden esperar nuevas noticias sobre Fatal Fury: City of the Wolves y KOF XV.

¿Cuándo será el panel de desarrolladores de SNK en EVO 2024?

El panel de desarrolladores de SNK en EVO 2024 tendrá lugar el viernes 19 de julio. Sin embargo, por el momento se desconoce la hora exacta en la que se llevará a cabo. Tras el anuncio de la llegada de Terry Bogard y Mai Shiranui a la segunda temporada de Street Fighter 6, se ha hablado mucho de la llegada de personajes de Capcom a KOF o Fatal Fury. Así que es probable que en este panel tengamos noticias sobre estos rumores.

Demostración de Fatal Fury: City of the Wolves en EVO 2024

Además de los anuncios que se espera que SNK revele para KOF XV en EVO 2024 es probable que veamos una que otra sorpresa.

SNK aprovechará su presencia en EVO 2024 para ofrecer una demostración de Fatal Fury: City of the Wolves. En esta demostración del nuevo Fatal Fury, los asistentes a EVO 2024 podrán probar a cinco personajes durante 15 minutos. Rock Howard, Terry Bogard, Preecha, Marco Rodrigues y Vox Reaper serán los personajes que estarán disponibles en la demostración de Fatal Fury: City of the Wolves de EVO 2024.

El ganador del torneo de EVO 2024 de KOF XV se llevará un cupo directo al SNK World Championship 2025.

Se ha publicado una guía oficial para ayudar a los jugadores a familiarizarse con los personajes y el nuevo sistema REV. Además, quienes prueben la demo y completen un cuestionario recibirán un cordón exclusivo, y aquellos que publiquen fotos desde el stand en redes sociales podrán ganar un palo de cerveza temático.

¿Cuándo es y dónde puedo ver EVO 2024?

El año pasado los creadores de Evolution Championship Series recibieron las llaves de la ciudad de Las Vegas.

EVO 2024 se llevará a cabo del 19 al 21 de julio en Las Vegas. Los primeros dos días del evento se situarán en el centro de convenciones del hotel Mandalay Bay. Las finales de los torneos de EVO 2024 se vivirán en la arena del centro de convenciones de Las Vegas, el domingo 6 de agosto. Los que se preguntan dónde pueden ver las peleas de los torneos de EVO 2024 desde casa no se deben preocupar, ya que como es costumbre Evolution Championship Series será transmitido en el canal oficial de EVO en Twitch.

Esta es la cantidad de participantes registrados en cada uno de los torneos oficiales de EVO 2024:

Street Fighter 6 (reseña) con 5.265 participantes– segundo año en EVO. Tekken 8 (reseña) con 4.646 participantes – primera vez en Evolution Championship Series. Guilty Gear —STRIVE— (reseña) con 2.058 participantes – tercer año en EVO. Granblue Fantasy Versus: Rising con 1.377 participantes – primera vez en Evolution Championship Series. Street Fighter III: Third Strike con 1.101 participantes– juego clásico que regresa al evento con su séptima aparición en la historia de EVO. Under Night In-Birth II Sys:Celes con 785 participantes – primera vez en EVO. Mortal Kombat 1 (reseña) – con 645 participantes primera vez en Evolution Championship Series. The King of Fighters XV (reseña) con 375 participantes – tercera vez en Evolution Championship Series.

Fuente: cuenta oficial de SNK en X, antes Twitter.