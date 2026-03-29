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EVO Awards 2026: estos son los ganadores de la segunda edición de los premios de la comunidad juegos de pelea

Conoce los ganadores de los Evo Awards 2026: Arslan Ash es el mejor jugador, los nuevos miembros del Hall of Fame y más.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

La segunda edición de los Evo Awards se llevó a cabo con el objetivo de reconocer los logros de los diferentes actores en la comunidad de juegos de pelea. El evento, conducido por Tasty Steve y RobTV, integró la entrega de premios con exhibiciones competitivas y anuncios de próximos lanzamientos.

¿Quiénes fueron los ganadores de los EVO Awards 2026?

El galardón más esperado de la noche, Jugador del Año, fue otorgado a Arslan Ash, quien superó en las votaciones a nominados como Xiao Hai, Blaz, Go1 y MenaRD. Por su parte, la categoría de Juego del Año fue para Fatal Fury: City of the Wolves. Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue la inducción al salón de la fama de EVO, donde se reconoció la trayectoria de tres figuras históricas de la escena competitiva: Ryan Hart de Reino Unido, Mike Watson de USA y Shinya Onuki de Japón.

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¿Quiénes fueron los miembros de la comunidad que ingresaron al salón de la fama en la gala de los EVO Awards 2026?

En el ámbito competitivo, se realizó un torneo de exhibición de Invincible Vs, título que tiene previsto su lanzamiento para el 30 de abril de 2026 donde el jugador Grr obtuvo el primer lugar utilizando una alineación compuesta por Bulletproof, Invincible y Monster Girl, venciendo en la final a Justin Wong. Se confirmó que el juego tendrá una beta abierta el fin de semana del 9 de abril.

Estos son los ganadores de cada categoría de los EVO Awards 2026:

CategoríaGanador
Jugador del AñoArslan Ash
Juego del Año (Best Game Release)Fatal Fury: City of the Wolves
Revelación (They’ve Got Next)Blaz
Mejor PersonajeMai Shiranui
Momento del AñoKojiKOG’s crashout
Match del AñoXiao Hai vs. LauYagami
Regreso del Año (Comeback)Mister Crimson vs. Blaz (Evo France)
Comentarista del AñoTasty Steve
Mejor Momento en ComentarioRynge (Capcom Cup 11)
Mejor Creador de ContenidoRooflemonger
Mejor ArtistaHungry Clicker
Mejor CosplaySharkparty (Juri)
Mejor Control PersonalizadoRed Boy – Bard Box
Mejor ProductoBrook Wingman Converter
Mejor ComboBlaz (Sagat) vs. Xiao Hai (Mai)
Mejor VestidoRyan Hart
Mejor Serie OnlineTampa Never Sleeps
Mejor Torneo LocalRiver City Rushdown
Mejor Pop OffPunk vs. Xiao Hai (EWC)
Mejor MemeKojiKOG’s crashout
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Fuente: EVO Events

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